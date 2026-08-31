Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il fondotinta di Clinique più amato dalle pelli miste

Chi ha la pelle mista o grassa lo sa bene: trovare un prodotto makeup che uniformi l’incarnato senza peggiorare la situazione è una vera sfida. Molti fondotinta finiscono per occludere i pori, accentuare le zone secche o creare uno spiacevole “effetto mascherone”. Ma la soluzione esiste ed unisce l’efficacia del makeup alla potenza della skincare: parliamo del Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Foundation, un fondotinta liquido formulato specificamente per chi soffre di imperfezioni. E oggi la buona notizia è che costa la metà!

Offerta Clinique Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Foundation Makeup

La ricerca del fondotinta perfetto per chi combatte con lucidità e imperfezioni è finita

L’impegno di Clinique si basa sulla scienza dermatologica: ogni prodotto è formulato in stretta collaborazione con i dermatologi per adattarsi a ogni tipo ed esigenza della pelle. Il fondotinta Anti-Blemish Solutions è rigorosamente testato contro le allergie, testato dermatologicamente e oftalmologicamente, e privo di profumo al 100%. Questo significa massima efficacia con il minimo rischio di irritazione per la tua pelle. Ma cosa lo rende davvero amatissimo? La sua composizione oil-free arricchita con lo 0,5% di acido salicilico USP. Questa percentuale è studiata per sfiammare visibilmente i brufoli esistenti e, allo stesso tempo, prevenire la formazione di nuove eruzioni cutanee. Ad affiancare l’azione purificante c’è un innovativo fermento di lactobacillus, una tecnologia post-biotica che si prende cura della barriera cutanea aiutando a lenire visibilmente i fastidiosi rossori tipici delle infiammazioni.

Copertura e finish impeccabili: come si applica al meglio

Dimenticate accumuli di prodotto nelle linee d’espressione e sulle rughette. Questo fondotinta liquido offre una copertura media e modulabile, capace di nascondere rossori e cicatrici lasciando respirare la pelle. Il finish è un eccezionale matte naturale che riduce la lucidità e minimizza visibilmente i pori, garantendo un’incredibile tenuta fino a 24 ore. È disponibile in un’ampia gamma di tonalità per adattarsi perfettamente tanto agli incarnati molto chiari che a quelli più scuri e olivastri.

Poiché la sua texture liquida oil-free si asciuga molto rapidamente, il segreto per un’applicazione impeccabile è la velocità (nota: proprio per questo, non è consigliato per le zone del viso particolarmente secche). Iniziate sempre su un viso pulito e ben idratato. Agitate bene il flacone e versate alcune gocce sul dorso della mano. Utilizzando il Clinique Foundation Brush o i polpastrelli puliti, stendete il makeup partendo dal centro del viso, sfumando rapidamente verso l’esterno e fino alla linea della mandibola per evitare stacchi di colore.

Lo sconto eccezionale da non perdere

Non c’è mai stato momento migliore per rivoluzionare la tua beauty routine. Solo per oggi, questo straordinario fondotinta curativo è disponibile in un’incredibile promozione: lo paghi esattamente la metà!

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È l’occasione perfetta per assicurarsi un prodotto di altissima qualità dermatologica con uno sconto del 50%. Approfittane subito prima che le scorte vadano a ruba e regala alla tua pelle il finish opaco e senza imperfezioni che hai sempre desiderato!

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