È il trattamento di bellezza da avere nella nostra skincare routine perché elimina le macchie, leviga l’incarnato ed è a un prezzo incredibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il siero viso antimacchia Eucerin è un must della skincare

Nessuna pelle è perfetta, anche se i filtri e i social ci fanno sognare visi levigati e impeccabili, la realtà è che tutte, anche le più giovani, posso avere piccole imperfezioni o macchie. Le cause sono numerose e tra le più comuni ci sono quelle provocate dall’esposizione al sole. Se dopo le vacanze hai trovato qualche macchia sulle guance, fronte o décolleté niente paura ci sono dei prodotti che possono schiarirle, fino quasi a farle scomparire soprattutto se sono superficiali. Tra i prodotti mirati in questo senso c’è Eucerin Anti-Pigment, un siero viso da inserire nella tua routine di bellezza perché oltre a essere super efficace e a rispettare la pelle, ha un altro vantaggio: è in offerta.

Eucerin Anti-Pigment un siero prezioso e low cost

Il brand che da oltre 70 anni si prende cura della nostra cute, ha deciso di rendere il rientro dalle vacanze più piacevole scontando uno dei suoi prodotti di punta del 37%. Uno sconto che ci permette di acquistare Anti-Pigment a meno di 30 euro e di beneficiare immediatamente dei benefici dei suoi ingredienti principali, il Thiamidol e l’acido ialuronico presenti con una formula concentrata e quindi ancora più efficaci. Infatti utilizzandolo quotidianamente vedremo risultati incredibili e macchie sparite quasi del tutto nel giro di un paio di mesi, un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

L’efficacia del Thiamidol e dell’acido ialuronico per la pelle

A rendere Eucerin Anti-Pigment il più desiderato dalle appassionate di skincare come abbiamo anticipato sono due ingredienti tanto semplici quanto portentosi: il Thiamidol e l’acido ialuronico.

Il Thiamidol è stato brevettato proprio per contrastare l’iperpigmentazione alla radice. L’ingrediente, infatti agisce direttamente sull’enzima che produce la melanina riducendo in questo modo le macchie scure e donando alla pelle un colorito più uniforme. Efficace sulle macchie solari, il Thiamidol è utile anche sulle macchie post infiammatorie intervenendo sulla zona e uniformando l’incarnato. Questo fa sì che Eucerin Anti-Pigment diventi il protagonista della skincare a qualsiasi età e per qualsiasi tipologia di pelle. Il Thiamidol oltre a essere adatto a tutti i fototipi, dona risultati incredibili sia sulle pelli grasse o miste, ma anche su quelle sensibili o normali.

L’altro ingrediente su cui si basa il siero Eucerin Anti-Pigment è una vecchia conoscenza di chi si prende cura della propria pelle: l’acido ialuronico. Ormai immancabile nella maggior parte dei prodotti, anche in questo caso sfodera tutte le sue proprietà. Presente naturalmente nella nostra cute, nel corso del tempo diminuisce gradualmente, ma questo siero lo va a rimpolpare lì dove ce ne è bisogno idratando e dando volume alla pelle.

Stimolando la naturale produzione di acido ialuronico, il siero, va a ridurre sensibilmente le linee sottili assicurando un volto uniforme e levigato.

Come usare Eucerin Anti-Pigment

Il siero in offerta è irrinunciabile nella nostra routine di bellezza non solo per il prezzo e il risultato, ma anche perché è facile da utilizzare. Non devi fare altro che versare qualche goccia di prodotto sulle mani e poi massaggiare delicatamente il viso fino a quando il prodotto non verrà assorbito. Usato due volte al giorno le macchie saranno un lontano ricordo.

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