Chiara Ferragni, il nude look da spiaggia che fa sognare

Fonte: IPA Chiara Ferragni osa con spacchi e trasparenze: l’abito rosso fuoco è da sogno

Ogni occasione è buona per sfoggiare look all’ultimo grido, soprattutto se il tuo nome è Chiara Ferragni. E mentre colleghe più o meno note in spiaggia si limitano a scegliere bikini o costumi interi che le valorizzino, lei punta su outfit audaci e originali, destinati, nel bene e nel male, a far discutere. Consapevole e sicura di sé, Chiara non ha mai disdegnato trasparenze e scollature, e anche a Formentera ha puntato su un sofisticato nude look.

Il nude look di Chiara Ferragni

Le fashion icon non vanno mai in vacanza. Anzi, rendono le proprie vacanze una perfetta vetrina per sfoggiare look e outfit sempre nuovi. Lo sa bene Chiara Ferragni, che a Formentera con la sua famiglia riesce sempre a ritagliarsi qualche minuto per postare video e scatti sui social. Se spesso le immagini ritraggono l’influencer alle prese con giochi e momenti di tenerezza con i figli Leone e Vittoria, l’ultimo carousel apparso sul suo profilo ha ben altri toni. Un ritorno alle origini per l’imprenditrice digitale, consapevole che i ruoli di mamma e influencer di moda possono sposarsi benissimo.

E sull’isola spagnola la Ferragni sfodera un outfit targato ‘Not after ten’, brand dell’amica e futura sposa Veronica Ferraro, che evidenzia tutta la sua elegante femminilità. Si tratta di un lungo abito in velo trasparente color carne da cui si intravedono gli slip di un bikini bianco e il seno nudo dell’influencer, con i bordi del modello a coprirne sapientemente i capezzoli. A completare l’ensemble, dei sandali sportivi, perfetti per spostarsi tra le rocce di Formentera, ed un paio di occhiali da sole. Il beauty look, invece, prevede un leggero make-up nei toni caldi dell’oro e del bronzo, e wet hairstyle.’A day in Formentera’ ha scritto Chiara commentando il post.

La replica dei followers non si è fatta attendere, e come sempre ha visto contrapposti fervidi sostenitori e detrattori dell’influencer. I primi hanno lodato la perfetta scelta cromatica e il coraggio di Chiara, che riesce a fare delle proprie imperfezioni un punto di forza: “Che bello ogni tanto vedere un seno naturale e farsi meno complessi. Sei bellissima” le scrive una fan. “Sei l’unica che indossando trasparenze non rimane mai volgare” le fa eco un’altra. Con buona pace dei criticoni, questa volta in netta minoranza.

Fedez, il grande assente

Se da un lato Chiara Ferragni continua a documentare le sue giornate a Formentera, dall’altro in molti hanno notato come il marito Fedez sia raramente presente negli scatti. Anzi, il rapper è piuttosto latitante sui social, e il suo ultimo post, proprio in compagnia della moglie, risale ormai a qualche settimana fa. Un’assenza che ha allarmato i fan, abitutati ad una presenza costante del cantante negli scatti di famiglia e alle sue interazioni quotidiane su Instagram.

I sostenitori dei Ferragnez, tuttavia, possono comunque stare sereni: infastidita dalle continue voci che li davano in crisi, l’imprenditrice ha voluto smentire ogni possibile pettegolezzo in modo perentorio, assicurando che tra lei e suo marito le cose vanno a gonfie vele. Insomma, niente nubi all’orizzonte per la coppia più popolare d’Italia ma la semplice volontà, da parte di Fedez, di vivere un po’ di sano detox digitale. Che, diciamo la verità, farebbe bene a tutti.