Chiara e Valentina Ferragni si trovano entrambe in Corsica, dove stanno passando dei giorni spensierati con amici e hanno sfoggiato due look coordinati

Fonte: IPA Chiara e Valentina Ferragni

Chiara Ferragni si trova in Corsica per passare dei giorni spensierati prima del rientro a Milano per la stagione autunnale. Nell’isola francese, in realtà, soggiornano, in questo periodo, anche i suoi due figli, Leone e Vittoria Lucia Ferragni, in compagnia del papà Fedez. Anche se si trovano vicini, proseguono le vacanze divise degli ex Ferragnez che, in questi ultimi mesi estivi, sono sembrati più distanti che mai.

Il rapper, infatti, è stato paparazzato con diverse ragazze, sue presunte nuove fiamme, mentre Chiara Ferragni è al centro del chiacchiericcio estivo, visto che sul suo conto girano diverse indiscrezioni. Secondo gli ultimi rumors, infatti, l’imprenditrice sarebbe legata a un uomo sposato, Silvio Campara, e i due avrebbero dovuto passare gli ultimi giorni d’agosto in vacanza insieme in Perù. Ma, così, non è stato e l’influencer ha raggiunto la sorella minore nell’isola francese.

Le due, per una cena in spiaggia, hanno indossato dei look davvero simili, all’insegna delle trasparenze.

Chiara Ferragni, il mini dress celeste

Chiara Ferragni, secondo le ultime indiscrezioni, mai confermate o smentite, si sarebbe invaghita di Silvio Campara, durante una vacanza a Forte dei Marmi. L’imprenditore, però, è già coniugato con Giulia Luchi e, proprio vista la difficile situazione, avrebbe deciso di non recarsi in vacanza in Perù con l’ex moglie di Fedez, come sarebbe stato programmato. Secondo i rumors, quindi, a Chiara Ferragni non sarebbe rimasto altro da fare oltre che ripiegare sulla Corsica, dove ha raggiunto Valentina Ferragni e diversi amici.

Per una serata spensierata nell’isola francese, l’influencer ha indossato un abito corto celeste e aderente, che lasciava intravedere il suo fisico perfetto, visto che il tessuto era un po’ trasparente. Il vestito era in una stoffa ricoperta di dettagli brillanti, presentava un cut off sotto il seno e aveva l’orlo delle maniche ampio.

Chiara Ferragni ha completato il look con una collana d’oro lunga con una grande croce pendente in madreperla. Ma l’imprenditrice digitale ha indossato anche altri tre girocolli nello stesso materiale con diversi ciondoli.

Valentina Ferragni, il long dress viola

Chiara e Valentina Ferragni sono in vacanza insieme in Corsica, mentre, in precedenza l’ex moglie di Fedez ha passato dei giorni spensierati a Paros, in Grecia, con l’altra sorella Francesca Ferragni e la sua famiglia. Le due ragazze si stanno divertendo con degli amici e hanno sfoggiato due look simili. Entrambe, infatti, per una cena in spiaggia, hanno deciso di sfoggiare un abito aderente e trasparente.

Valentina Ferragni, dal canto suo, ha indossato un long dress viola senza maniche, che lasciava completamente intravedere il suo fisico scolpito e aveva un risvolto sulla scollatura. La sorellina di Chiara Ferragni ha completato il suo look con una mini bag verde brillante con trama a forma di rombi e scarpe color oro.

Non mancavano neanche i gioielli, visto che Valentina Ferragni ha scelto d’indossare gli orecchini del suo brand nello stesso colore della borsa, un grande girocollo in oro, un’altra collana più piccola e, infine, un gioiello con l’iniziale del suo fidanzato. La sorellina dell’ex di Fedez ha tirato su i suoi capelli, raccogliendoli in una coda alta.