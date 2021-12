William e l’amicizia speciale con Britney Spears (prima di Kate)

Kate Middleton e William a teatro: i figli rubano la scena

Britney Spears è stata per tanti anni la reginetta del pop, ma che dire al pensiero che sarebbe potuta diventare una vera e propria Principessa? Ebbene, emerge ora una frequentazione con il Principe William, quando entrambi erano ancora giovanissimi e lui non aveva nemmeno conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, Kate Middleton.

William e Britney Spears, il legame

A parlare di questa amicizia speciale è il biografo Christopher Andersen, autore del libro Brothers and Wives: inside the private lives of William, Kate, Harry e Meghan, uscito lo scorso 30 novembre 2021. Secondo lo scrittore, il primogenito di Lady Diana avrebbe conosciuto Britney Spears prima di incontrare sua moglie, ma tutto sarebbe avvenuto solo per via cibernetica. I due avrebbero avuto molti contatti online e forse anche alcune conversazioni telefoniche, ma la relazione non si sarebbe mai intensificata. E, soprattutto, non sarebbe mai avvenuto alcun incontro reale.

La stessa Britney, in una vecchia intervista rilasciata nel 2002, aveva rivelato qualche dettaglio sulla sua frequentazione con il Principe William. Stando alle sue parole, si sarebbero scambiati numerose e-mail e avrebbero organizzato un appuntamento (in particolare, sarebbe stato lui a dover raggiungere la Spears), ma qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto e non se ne sarebbe fatto più niente. Insomma, una relazione virtuale mai decollata è l’unico legame tra la popstar e il Principe William. Che, solo pochissimo tempo dopo, ha incontrato Kate Middleton. Il resto è storia.

Le altre frequentazioni di William

Oltre alla conoscenza con Britney Spears, ci sarebbero state altre frequentazioni “famose”. In particolare, secondo Andersen spiccherebbe la relazione (anch’essa solamente virtuale) tra il Principe William e la modella Lauren Bush, nipote del presidente George. Il biografo, nel corso di un’intervista a US Weekly, ha infine rivelato che il primogenito di Diana avrebbe avuto una “cotta enorme” per Cindy Crawford. La supermodella sarebbe diventata la sua star del cuore, motivo per cui mamma Lady D. avrebbe addirittura organizzato un incontro per fargliela conoscere. All’epoca, William avrebbe avuto appena 14 anni, e sarebbe rimasto profondamente colpito dall’appuntamento con la Crawford.

Secondo lo scrittore, il Principe avrebbe avuto tutte le carte in regola per sposare una donna appartenente a qualche famiglia nobile: “Penso invece sia molto significativo che sia William che Harry abbiano sposato gente comune“. Kate, infatti, è figlia di due ex assistenti di volo, mentre Meghan ha radici nella classe operaia americana. “Tutte cose che non ti aspetteresti mai in un milione di anni” – ha affermato Andersen – “Ma penso che queste siano cose che Diana avrebbe amato: il fatto che siano usciti dalla zona di confort di tutti”.