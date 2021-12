Kate e William, la loro abitudine familiare che la Regina non sopporta

Kate Middleton, i look di 10 anni fa che indossa ancora

Il Principe William e sua moglie Kate Middleton sono sempre attenti a non infrangere i protocolli Reali e ha comportarsi in maniera consona alla loro posizione. Consapevoli che prima o poi siederanno sul Trono, si stanno impegnando per apprendere quanto più possibile dalla Regina Elisabetta, sempre soddisfatta dei loro comportamenti e delle loro azioni. C’è però un’abitudine familiare dei Duchi di Cambridge che la Sovrana non riesce proprio ad apprezzare.

Kate Middleton e William, la loro vita lontana dai fotografi

Kate Middleton e il Principe William hanno raccolto, nel tempo, numerosi consensi. La loro popolarità è alle stelle e, ovunque vadano, le persone si affollano per poterli anche solo vedere. Il futuro Re d’Inghilterra e sua moglie sono, insomma, molto apprezzati. Nonostante la loro fama mondiale, non amano però essere sempre al centro dell’attenzione e, anzi, tengono molto alla loro privacy.

Anche per questo, hanno deciso di costruire per i loro figli una vita che sia il più normale possibile. Vivono, così tutti insieme principalmente in due case: Kensington Palace e Amner Hall, che si trova nella tenuta di Sandringham della Regina. E in queste due case, i due hanno dato vita a tradizioni e abitudini di famiglia. Una, però, non è molto gradita dalla Sovrana.

Kate Middleton, l’abitudine familiare che la Regina non sopporta

Se la Regina Elisabetta non ha mai negato di apprezzare la moglie di suo nipote, Kate Middleton, c’è però anche un’abitudine che non sopporta e l’ha scoperta quando è andata a fare loro visita ad Amner Hall, nell’appartamento che ha regalato alla coppia per le loro nozze.

Stando a quanto riportato da un esperto alla quotidiano Express, in quell’occasione la Regina ha scoperto che Kate e William adorano stare in cucina, rimanendo negativamente sorpresa per la quantità, a suo parere eccessiva, di tempo che vi hanno trascorso insieme. A quanto pare, infatti, è un’abitudine nuova per i Reali accogliere gli ospiti in una stanza che non sia adibita proprio a quella funzione.

La Regina – ha svelato un esperto Reale – non può sopportarlo perché è abituata ad avere una stanza fissa per quel genere di cose. Non va mai in cucina quando è al Balmoral, per esempio. Nella sua mente, è lì che lavora tutto il personale.

Kate e William, per ora, sono però determinati a mantenere la loro abitudine nonostante il parere contrario della Regina. Per loro, d’altronde, è molto più facile stazionare in cucina: il loro personale è ridotto rispetto a quello che serve la Sovrana. Quando il Principe sarà Re, seguirà il consiglio della nonna?