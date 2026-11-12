Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Deterge, nutre e idrata. il balsamo struccante coreano è in sconto

Manca davvero poco al tanto atteso Black Friday, ma Amazon ha deciso di anticiparlo e di darvi la possibilità di avere un prodotto amatissimo della skincare coreana, che deterge la pelle con la stessa delicatezza di una carezza ma con la massima efficacia. Si tratta del balsamo struccante di Yepoda, The Calm Balm, un prodotto da inserire nella propria skincare routine e che una volta provato non vorrete più abbandonare. Il motivo? Beh, senza dubbio questo è un balsamo che:

deterge la pelle in modo delicato;

ha una texture morbidissima e che lascia la pelle setosa;

è un concentrato di ingredienti delicati e naturali.

Un prodotto che si prende cura della vostra pelle e che vi lascia una sensazione di benessere per tutto il giorno.

Yepoda Il balsamo struccante coreano che agisce come una carezza oggi a 18.75 euro

Com’è fatto il balsamo struccante di Yepoda?

Un balsamo struccante che un vero concentrato di ingredienti naturali e che agisce per supportare la pelle e per eliminare ogni traccia di impurità nel modo più profondo e delicato possibile.

Un mix di due oli, l’olio di oliva e quello di cocco, che agiscono per:

rimuove facilmente trucco;

eliminare l’eccesso di sebo e le impurità dalla pelle;

pulire i pori in profondità;

combattere la secchezza e la pelle spenta.

E che una volta utilizzato lascia la pelle morbida ben idratata e luminosa, oltre ovviamente detersa a fondo e libera da ogni impurità di make up o traccia di smog.

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Scopri anche tu i benefici del balsamo struccante di Yepoda

Come agisco gli oli del balsamo di Yepoda

Questi due oli, infatti, hanno delle proprietà ben precise, agendo sulla pelle in modo mirato:

l’olio di oliva ha proprietà antibatteriche e antimicotiche , agendo a anche come idratante e come anti age per la pelle;

, agendo a anche come idratante e come anti age per la pelle; l’olio di cocco, invece, agisce come un antiossidante, rigenerando la pelle e donandole un boost di vitalità.

In più, il burro di karitè contenuto, è ricchissimo di vitamina A, che idrata e lenisce la pelle.

Perché provare The Calm Balm di Yepoda?

Un balsamo struccante che agisce per il benessere della pelle e che riesce a eliminare ogni traccia di sporco sulla pelle, anche il trucco più resistente e waterproof, ma sempre senza irritare la pelle e garantendovi una detersione completa e confortevole, sia durante la skincare che dopo.

Uno struccante viso perfetto per la cura della pelle durante la skincare serale, per eliminare tutto ciò che appesantisce la cute e per permetterle di rigenerarsi durante la notte con la certezza di non avere nulla che la ostruisca.

Come si utilizza?

Per usarlo nel modo corretto e assicurarsi che agisca al massimo delle sue potenzialità, dovrete prendere una piccola dose di balsamo e scaldarlo leggermente tra le mani, massaggiandolo poi direttamente sul viso.

Per avere un’emulsione più morbida dovrete aggiungere un pochino di acqua tiepida, continuando a massaggiare il viso come fareste con un detergente classico. Una volta fatto dovrete poggiare sul viso un panno caldo, per far si che i pori si aprano bene e che vengano puliti in profondità.

Infine, con lo stesso panno, dovrete rimuovere il tutto e sciacquare il viso. Ed ecco che la vostra pelle risulterà immediatamente più pulita, morbida, sana e luminosa.

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