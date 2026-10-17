Natura in Villa, un percorso tra boschi e giardini di sette dimore storiche in Veneto

Sette dimore storiche tra Padova e Vicenza aprono al pubblico per Natura in Villa: visite guidate, passeggiate botaniche e laboratori alla scoperta di giardini e parchi secolari

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Ufficio Stampa Natura in Villa Castello di Thiene

Dal 17 ottobre al 7 novembre 2026 torna Natura in Villa, il festival promosso dalle Dimore Amiche del Veneto, con il patrocinio di ADSI Veneto, che apre al pubblico sette residenze storiche nelle province di Padova e Vicenza. Un calendario di appuntamenti tra visite guidate, passeggiate botaniche, incontri con esperti e laboratori dedicati ad adulti e bambini. Protagonisti dell’iniziativa saranno parchi secolari, giardini monumentali e spazi verdi normalmente privati, che per l’occasione diventeranno luoghi di scoperta e approfondimento. Un percorso alla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico veneto, con particolare attenzione alla biodiversità, alla sostenibilità e alle sfide poste dal cambiamento climatico.

Natura in Villa, sette dimore storiche aprono le porte al pubblico

Non soltanto visite guidate, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta del patrimonio paesaggistico veneto. Il festival coinvolge sette complessi storico-monumentali, ciascuno caratterizzato da un rapporto particolare con l’ambiente circostante: Villa Rosa a Teolo, Villa Priuli Crisanti in Val Liona, Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa, Parco Frassanelle a Rovolon, il Castello di Thiene, Villa Valmarana ai Nani a Vicenza e Villa da Schio a Castelgomberto.

Residenze ancora abitate, spesso private, che custodiscono testimonianze preziose della storia del territorio. Dai parchi ottocenteschi alle collezioni botaniche, dagli orti ai broli, fino agli alberi monumentali, ogni proprietà racconta un diverso modo di abitare e trasformare il paesaggio.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare questo patrimonio, mostrando come la conservazione delle dimore storiche sia strettamente legata alla tutela dell’ambiente. Accanto ai proprietari, chiamati a condividere storie e curiosità delle residenze, interverranno botanici, architetti, paesaggisti, forestali e apicoltori.

Ufficio Stampa Natura in Villa

Il programma propone esperienze rivolte a un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di storia dell’arte alle famiglie con bambini, con la possibilità di accedere a spazi normalmente non visitabili e conoscere da vicino le sfide della loro conservazione.

Dai giardini secolari ai laboratori per bambini

Il calendario di Natura in Villa si sviluppa attraverso appuntamenti che alternano approfondimento culturale e attività all’aria aperta. Le visite storico-botaniche permetteranno di scoprire sale affrescate, decorazioni settecentesche, giardini monumentali e collezioni vegetali, accompagnati dai proprietari e da guide specializzate.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla creatività. Tra le proposte figurano laboratori di pittura ad acquerello e disegno immersi nel verde, workshop di arte floreale ispirati alla tradizione giapponese dell’Ikebana e attività per realizzare ghirlande autunnali.

Ufficio Stampa Natura in Villa

Particolare attenzione è riservata ai più piccoli, con iniziative pensate per avvicinarli alla conoscenza della natura attraverso il gioco. Dalle cacce al tesoro botaniche ai laboratori per riconoscere le diverse specie arboree, fino alle esperienze di tree climbing, il programma punta a trasformare i giardini storici in spazi di apprendimento e divertimento.

Non mancheranno incontri dedicati al mondo delle api e all’importanza degli impollinatori, con attività didattiche come AperiaLAB e approfondimenti condotti da apicoltori. Un’occasione per sensibilizzare adulti e bambini sul ruolo fondamentale della biodiversità nella conservazione degli ecosistemi.

Ufficio Stampa Natura in Villa

A completare l’offerta: conferenze, presentazioni letterarie e concerti serali di musica classica ospitati nelle dimore, dove il patrimonio architettonico diventa parte integrante dell’esperienza culturale.

Il calendario di Natura in Villa

Il festival prende il via nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, con i primi appuntamenti ospitati a Villa Rosa, Villa Priuli Crisanti e Villa Angarano Bianchi Michiel. Tra gli ospiti figurano l’architetta Sophia Los, che presenterà il volume Io abito qui, e il Maestro Giardiniere Carlo Pagani, protagonista di un incontro dedicato al suo libro L’uomo e la rosa.

Spazio anche alle questioni ambientali con il dottore forestale Alberto Burbello, che approfondirà il tema degli alberi monumentali e delle conseguenze del cambiamento climatico sulla loro conservazione.

Ufficio Stampa Natura in Villa

Domenica 25 ottobre il programma proseguirà coinvolgendo altre tre dimore. Al Parco Frassanelle di Rovolon, un incontro con l’Accademia Galileiana ripercorrerà la storia vegetale della proprietà, ricostruendo le trasformazioni del paesaggio nel corso del tempo. Al Castello di Thiene sarà invece presentato il volume Paesaggi d’acqua nelle ville venete, pubblicato da Marsilio Arte nel 2025, dedicato al rapporto tra le residenze storiche e la gestione delle risorse idriche.

Villa Valmarana ai Nani, a Vicenza, proporrà una giornata dedicata al crisantemo, esplorandone il significato nella cultura orientale e i legami con le chinoiseries settecentesche. La manifestazione si concluderà sabato 7 novembre a Villa da Schio, a Castelgomberto. Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà la paesaggista Pamela Nichele, che affronterà il tema delle nuove piantagioni nei giardini storici alla luce del cambiamento climatico.