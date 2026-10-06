A Torino debutta Casàlia, il salone che racconta come stiamo cambiando il modo di abitare

Casalia Torino 2026 Il contatto diretto con le aziende trasforma l'ispirazione in scelte d'acquisto concrete

La casa non è più un semplice insieme di stanze da arredare, ma l’espressione del nostro stile di vita e della sensibilità personale. Progettare e vivere uno spazio oggi significa unire design e benessere, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale fino all’armonia sensoriale, per migliorare la qualità della vita quotidiana.

È attorno a questa visione dell’abitare che nasce Casàlia, il nuovo appuntamento organizzato da GL events, al debutto dall’8 all’11 ottobre all’Oval Lingotto Fiere di Torino.

In oltre 20.000 metri quadrati di area espositiva troveranno posto appassionati di interior design, home decorator, famiglie e professionisti del settore per un’esperienza immersiva a 360 gradi, diversa dalle classiche fiere merceologiche: è pensata per connettere in modo diretto le aziende con il pubblico e trasformare l’ispirazione teorica in proposte e scelte d’acquisto concrete.

Il ricco palinsesto, con oltre 50 workshop, eventi e talk, permette di scoprire in anteprima le grandi correnti stilistiche e le tendenze che stanno ridefinendo l’abitare contemporaneo.

La neuroarchitettura, la casa che fa stare bene

Casalia Torino 2026

Tra queste, la relazione tra spazio abitativo e mente umana ha un ruolo di primo piano: gli ambienti domestici influenzano direttamente stato emotivo, livelli di stress e qualità del sonno. Da questa consapevolezza, la neuroarchitettura mette la salute mentale e l’equilibrio psicofisico al centro della progettazione. Non si tratta solo di scegliere bei mobili, ma di calibrare la luce naturale e artificiale, la tattilità dei materiali e i colori della stanza, così che la casa diventi un rifugio rigenerante. L’approccio si traduce, per esempio, in pavimenti e superfici in legno naturale che trasmettono calore visivo e sensoriale, come quelli proposti da Parital Group, o negli arredi di Bo e Torielli, veri nidi di comfort che uniscono tradizione artigianale e moderne esigenze di relax.

Il warm minimalism e il calore dei materiali

Casalia Torino 2026

Tra le sei categorie tematiche dell’evento, Arredo, Complementi d’arredo, Lifestyle, Outdoor, Ristrutturazione e Tecnicasa (domotica, sicurezza, climatizzazione, smart home), si diffonde un’estetica calda, avvolgente ed espressiva. Il warm minimalism, che si oppone al minimalismo freddo e impersonale, esalta le forme morbide, la matericità delle superfici e le palette neutre legate alla terra.

Casalia Torino 2026

Le finiture e i rivestimenti continui in resina di Rezina, marchio torinese presente al salone, lasciano scorrere la luce su pareti e pavimenti per un’atmosfera elegante e rilassata, mentre Cinius, con arredi essenziali in legno massello e dettagli d’ispirazione orientale, porta in casa il calore dei materiali naturali e della lavorazione su misura.

Spazi fluidi e progettazione su misura

Casalia Torino 2026

I ritmi di vita di oggi sono in continua evoluzione: lavoro da remoto, convivialità e relax privato spesso convivono negli stessi ambienti. Sparisce così la separazione netta tra le stanze, a favore di ambienti fluidi e multifunzionali. Per questa esigenza la progettazione su misura è la scelta migliore, capace di valorizzare ogni centimetro che con i mobili in serie andrebbe perso. L’approccio sartoriale è interpretato in fiera da realtà come IDCS Interior Design, che modella gli interni con soluzioni personalizzate, arredi trasformabili e una gestione armonica degli spazi. Attraverso ambientazioni reali e confronti diretti con designer ed esperti, Casàlia accompagna il visitatore in tutte le fasi della creazione della casa, dalla configurazione architettonica ai dettagli decorativi.

La tecnologia integrata nell’abitare

L’innovazione tecnologica è ormai del tutto integrata nell’architettura d’interni. Dai sistemi di domotica avanzata alla gestione intelligente di illuminazione e climatizzazione, fino alla sicurezza smart: la tecnologia è parte della quotidianità, utile ad aumentare l’efficienza energetica senza mai sacrificare l’estetica.