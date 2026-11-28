A Lione è stato inaugurato Essentiel, 23 appartamenti scaldati da sole, persone e muri spessi: come funziona il modello 2226 e quando servono i radiatori

iStock Case senza riscaldamento

Siamo a Lione, nel quartiere Confluence, dove è stato inaugurato Essentiel, un palazzo di sette piani e 23 appartamenti che permette di tenere spenti i radiatori tutti i giorni. Il nome degli edifici, 2226, arriva dall’Austria e indica la fascia tra 22 e 26 gradi in cui dovrebbe restare la temperatura interna. Come è possibile, dunque, che queste case riescano a scaldarsi in una giornata d’inverno?

Perché i palazzi si chiamano 2226

A Lustenau, nel Vorarlberg, al confine con la Svizzera, nel 2013 lo studio Baumschlager Eberle Architekten ha ultimato la propria sede: un edificio per uffici di sei piani privo di impianti tradizionali di riscaldamento e raffrescamento, oltre che di ventilazione meccanica. In pratica, un cubo bianco di circa 24 metri per lato, intonacato a calce, che si alza in un parco di uffici alla periferia della cittadina.

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Da fuori è impossibile non notare subito le finestre, incassate nello spessore dei muri, con un vano così profondo da sembrare una nicchia. Il resto della facciata è liscio, quasi severo, e lascia tutta l’attenzione a quei tagli di luce. Il nome del palazzo coincide con la sua promessa, cioè una temperatura interna tra 22 e 26 gradi per tutto l’anno. Secondo i dati analizzati durante il monitoraggio, nel 2020 la temperatura interna degli uffici di Lustenau è rimasta fra 22 e 26 gradi per il 98% del tempo.

Come si riscaldano le case quando fuori fa freddo?

Proviamo a immaginare una stanza di questo palazzo in una giornata di gennaio. Al mattino il sole basso filtra dalle finestre e scalda pavimento e pareti; più tardi a riscaldare l’ambiente sono le persone, tra gli 80 e i 100 watt, più o meno quanto una vecchia lampadina a incandescenza. Le luci accese, i computer e le stampanti scaldano a loro volta l’aria, e d’inverno la luce artificiale resta accesa più a lungo.

In un edificio che disperde poco, tutti questi fattori finiscono per sommarsi e mantenere la stanza nella fascia prevista. Le finestre, del resto, occupano una porzione contenuta della facciata, intorno a un sesto, e da lì passa verso l’esterno meno calore di quanto accadrebbe con grandi vetrate.

Osserviamo poi la forma: un volume compatto, come il cubo di Lustenau, ha poca superficie esposta all’esterno rispetto allo spazio che racchiude, e quindi meno pareti da cui il calore può dirigersi verso l’esterno. All’interno la pianta quadrata è scandita da quattro coppie di setti murari disposti a girandola, che dividono i piani in tre ambienti da circa 100 metri quadrati.

Sono inoltre presenti pareti e solai massicci che assorbono una parte del calore disponibile nelle ore più tiepide e lo restituiscono lentamente quando l’ambiente si raffredda, per esempio di notte o nel fine settimana, con gli uffici vuoti. Il riscaldamento, insomma, c’è: semplicemente l’edificio è stato costruito per trattenerlo il più a lungo possibile.

Perché le finestre sono così incassate nella facciata

A Lustenau c’è un dettaglio che non passa inosserbato, ed è il vano della finestra. Da fuori il vetro appare molto arretrato, in fondo a una nicchia profonda, mentre dall’interno il serramento è a filo con la parete: il muro, infatti, è formato da due strati di laterizio da 38 centimetri ciascuno, uno interno portante e uno esterno isolante, rifiniti a calce. Al piano terra le finestre arrivano fino al pavimento, ai piani superiori poggiano su un parapetto di 45 centimetri.

L’isolamento rallenta il passaggio del calore attraverso la parete, un po’ come il piumino che indossiamo d’inverno. L’inerzia termica riguarda invece le parti massicce, come i solai in calcestruzzo, che si scaldano e si raffreddano lentamente e attenuano gli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte.

Consideriamo inoltre che lo spessore arriva a influenzare il comportamento della luce; d’estate il sole è alto e il bordo superiore della nicchia fa ombra, così i raggi si fermano sulle pareti del vano; d’inverno, con il sole basso sull’orizzonte, la luce arriva radente, raggiunge il vetro ed entra in profondità nelle stanze.

Il serramento è in legno massiccio di abete bianco oliato e accosta una vetrata fissa a triplo vetro a un’anta di ventilazione stretta, laterale, anch’essa in legno pieno. All’interno, l’intonaco a calce lascia pareti opache, dal bianco morbido.

Come si rinfrescano le stanze nelle notti d’estate

D’estate, nelle nostre case, attendiamo la sera e spalanchiamo le finestre appena fuori l’aria diventa più fresca. A Lustenau lo fanno da sole le aperture motorizzate in facciata, cioè quelle ante strette in legno accanto ai vetri, comandate da un software che legge i sensori delle stanze.

Il sistema prende in considerazione la temperatura e la concentrazione di CO₂. Quando l’anidride carbonica sale, per esempio in una stanza piena di persone, le ante si aprono e lasciano entrare aria nuova. Nelle notti calde si spalancano per far correre l’aria da un lato all’altro dell’edificio e smaltire il calore che pareti e solai hanno accumulato durante il giorno. Al mattino i muri delle stanze sono più freschi, pronti ad assorbire il caldo della giornata.

A questo punto comprendiamo il motivo della parola low tech: l’aria passa direttamente dalla facciata, attraverso un’anta di legno, e condotti, macchine per il trattamento dell’aria e climatizzatori non sono contemplati nel progetto.

Dentro gli appartamenti di Lione, dove i radiatori restano di riserva

Tornando a Lione, nella Confluence, il quartiere nato sulle ex aree industriali alla confluenza tra Rodano e Saona, i muri esterni in laterizio arrivano a 60 centimetri di spessore, con intonaci a calce, e le finestre a triplo vetro occupano meno di un terzo delle facciate.

In casa troviamo aperture in legno che si aprono e si chiudono da sole, regolate in base a temperatura, umidità, aria più o meno viziata e condizioni meteo. Gli abitanti possono comandarle anche di persona, se preferiscono arieggiare o tenere chiuso. A Lione, oltre alle aperture automatiche, un impianto condominiale di ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero di calore assicura un ricambio d’aria continuo.

Il calore, come a Lustenau, arriva soprattutto dalle persone che ci vivono e da quello che fanno, dal cucinare all’uso degli elettrodomestici, oltre che dal sole che entra dalle finestre. I radiatori ausiliari, collegati alla rete di teleriscaldamento del quartiere, sono presenti perché li richiede la normativa e restano di riserva.

Pensiamo al rientro da una lunga assenza d’inverno, per esempio dopo le vacanze di Natale: l’appartamento è rimasto chiuso, pareti e solai hanno ceduto il calore accumulato e le persone che lo scaldavano erano altrove. È in casi come questo, oppure durante un’ondata di gelo o di freddo intenso, che i radiatori possono entrare in funzione, giusto il tempo di riportare le stanze nella fascia prevista.