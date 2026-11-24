Dalla hacienda di Brentwood, piena di piastrelle e arredi messicani, all'appartamento total white della Waldorf Tower: le case di Marilyn Monroe, ieri e oggi

IPA L'ultima casa di Marilyn Monroe a Brentwood

Nella sua breve vita Marilyn Monroe ha cambiato più di cinquanta indirizzi, tra affitti, suite d’albergo e case condivise con i mariti. Due, però, raccontano meglio di tutti le sue metamorfosi: la hacienda di Brentwood, l’unica casa che abbia mai acquistato da sola, e l’appartamento bianchissimo al 27° piano della Waldorf Tower, dove nel 1955 aveva provato a reinventarsi lontano da Hollywood. A cent’anni dalla nascita, festeggiati lo scorso giugno, entrambe sono tornate a far parlare di sé; una per una battaglia legale che sembra non finire mai, l’altra perché il palazzo che la ospitava è rinato come indirizzo di lusso, e il mito di Marilyn è diventato parte del suo fascino.

La casa di Brentwood, la “fortezza” messicana di Marilyn Monroe

All’inizio del 1962 Marilyn Monroe comprò una villetta in stile coloniale spagnolo a Brentwood, al 12305 di Fifth Helena Drive, per 77.500 dollari. Costruita nel 1929, la casa aveva una pianta a L, intonaco candido, coppi rossi, muri spessi e finestre protette da grate. In giardino, una piscina dalla forma libera accanto a un piccolo agrumeto e una dépendance per gli ospiti. Lei la chiamava “un’autentica casetta messicana”, una “fortezza” in cui sentirsi al sicuro dal mondo.

Per arredarla partì per il Messico e setacciò bancarelle lungo le strade, botteghe e perfino fabbriche. Da Taxco tornò con piastrelle decorate blu e gialle per la cucina, per il bagno scelse una terracotta smaltata a motivi floreali, e poi arazzi, specchi, tessuti. In soggiorno sistemò panche pieghevoli in legno con cuscini blu, rosa, giallo e turchese, in sala da pranzo una lampada a forma di stella. Molti dei pezzi più grandi, però, arrivarono quando lei non c’era più: Marilyn fu trovata senza vita nella sua camera la notte del 4 agosto 1962, a 36 anni, con molti scatoloni ancora da aprire. Sulla soglia, quattro piastrelle recano il motto latino Cursum Perficio, “il mio viaggio finisce qui”. Non lo scelse lei: è lo stemma della famiglia Hunter, i primi proprietari.

Oggi la hacienda sta vivendo da tempo il suo capitolo più amaro. I proprietari, Brinah Milstein e Roy Bank, l’avevano comprata nel 2023 per 8,35 milioni di dollari con l’idea di abbatterla e allargare la villa accanto. Dal 2024 però è monumento storico-culturale di Los Angeles. A fine settembre un giudice federale ha respinto l’ennesimo ricorso della coppia, che parla di un valore crollato del 91%: intanto la casa è disabitata dal 2019 e c’è chi teme una demolizione per abbandono.

La suite bianca della Waldorf Tower, tra Cole Porter e i Duchi di Windsor

Sette anni prima, Marilyn era una diva in fuga. Nel 1955 aveva lasciato Los Angeles, fondato la Marilyn Monroe Productions e si era iscritta all’Actors Studio di Lee Strasberg. Prese in affitto un appartamento al 27° piano delle Waldorf Towers, l’ala residenziale del celebre albergo su Park Avenue. Niente di sterminato: tre stanze appena e arredamento interamente bianco, si dice in omaggio a Jean Harlow, l’idolo della sua infanzia.

Ai piani alti viveva Cole Porter, che nella suite 33A componeva al suo Steinway del 1907, e nelle Towers abitavano anche i Duchi di Windsor. L’idillio durò meno di un anno: le tariffe erano altissime e Marilyn si trasferì a Sutton Place, nell’appartamento che avrebbe diviso con Arthur Miller (bianco anche quello, naturalmente).

Dopo otto anni di restauri l’hotel ha riaperto nel 2025 e le storiche Towers sono diventate le Waldorf Astoria Residences. Tra queste c’è la 2702: quattro camere e una terrazza privata di oltre 120 metri quadrati affacciata su Park Avenue, presentata a 15 milioni di dollari. Per raccontarla, la stampa immobiliare ha rispolverato una foto di Marilyn su un balcone di Park Avenue, nel 1955, e la promessa di vivere come lei.