Unici due italiani in classifica, Sophia Loren e Marcello Mastroianni sono stati incoronati da Variety tra le 100 star del cinema più grandi di tutti i tempi

Getty Images Marcello Mastroianni e Sophia Loren

“Sappiamo tutti riconoscere una star del cinema quando la vediamo. Ma come si fa a capire quali brillano di più?”. Da questa premessa prende le mosse la classifica stilata da Variety con le 100 star del cinema più grandi di tutti i tempi, pubblicata il 18 novembre. In una graduatoria dominata da Hollywood, spiccano due leggende italiane: Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Un tributo prestigioso a due carriere irripetibili e a un sodalizio capace di far sognare il mondo.

La classifica di Variety

Per stilare l’elenco, cinque critici della rivista americana – Owen Gleiberman, Guy Lodge, Daniel D’Addario, Alison Herman e Aramide Tinubu – hanno cercato quella “zona magica in cui talento e carisma si fondono“, ammettendo che misurare il divismo somiglia a “catturare un fulmine in una bottiglia”. Una classifica stilata usando “la testa, il cuore, l’istinto, la nostra fantasia”. “Cercavamo le star che ci attraggono, quelle che ci stupiscono, ci sopraffanno e ci fanno svenire. Quelle che vorremmo essere“, scrivono.

In vetta c’è Marilyn Monroe, davanti a Humphrey Bogart e Charlie Chaplin, in una top 10 che include giganti come Jack Nicholson, Katharine Hepburn, Tom Cruise e Toshiro Mifune. La lista spazia fino ai giovanissimi Timothée Chalamet (86esimo posto) e Zendaya (98esimo), chiudendosi al centesimo posto con Henry Fonda, la cui figlia – Jane – è 40esima.

Se Rodolfo Valentino è 39esimo per la sua parabola americana nel muto, Marcello Mastroianni e Sophia Loren restano gli unici ad aver incantato il mondo parlando italiano.

Marcello Mastroianni al 49esimo posto

Marcello Mastroianni viene celebrato nel ritratto firmato da Guy Lodge, che lo definisce “allo stesso tempo disinvoltamente cool e inspiegabilmente riservato”, l’antidivo per eccellenza.

Il suo fascino schivo celava, infatti, una sottile irrequietezza e una malinconia capace di emozionare in oltre 150 pellicole. Pur senza vincere l’Oscar, nonostante tre candidature italiane (per i film Divorzio all’italiana, Una giornata particolare, Oci ciornie) e forte di due premi al Festival di Cannes, Mastroianni resta un’icona immortale di eleganza.

“L’eleganza signorile di Mastroianni poteva essere sfruttata anche per commedie spregevoli, come nel perfido Divorzio all’italiana, che gli valse la prima delle sue tre candidature all’Oscar, ma era più efficace quando veniva impiegata per esprimere un dolore sottile: nei panni di un omosessuale perseguitato dal regime fascista di Mussolini in Una giornata speciale, egli fa del suo caratteristico fascino disinvolto un guscio fragile”, si legge.

Sophia Loren al 60esimo posto

Ripercorrendo la carriera di Sophia Loren tra Roma e Los Angeles, Lodge sottolinea un paradosso: “Hollywood non capì mai davvero come impiegarla“, nonostante i titoli americani e la Coppa Volpi a Venezia per il film Orchidea nera.

Fu il cinema italiano a restituirle verità e forza: il ruolo ne La Ciociara di Vittorio De Sica, “crudo ritratto della condizione femminile della classe operaia in tempo di guerra”, le valse nel 1962 lo storico Oscar come miglior attrice, primo premio per un’interpretazione non in lingua inglese.

“Un Oscar storico le assicurò lo status di regina di Hollywood (…) fu il cinema della sua patria, in film come Ieri, oggi e domani, Matrimonio all’italiana, I girasoli e, soprattutto, Una giornata particolare, a permetterle di essere al tempo stesso terrena e ordinaria, contro ogni apparenza“.