Valeria Golino, 5 ruoli al cinema che l’hanno resa celebre

Magnetica e dal talento indiscutibile, l'attrice Valeria Golino ha prestato volto e voce ad alcuni personaggi femminili indimenticabili

IPA Valeria Golino

Il suo fascino magnetico è indiscutibile, la sua chioma ribelle inconfondibile. Proprio come la sua voce calda e un talento che è riconosciuto in tutto il mondo. Valeria Golino ha interpretato molti ruoli sul grande schermo, muovendosi con naturalezza tra grandi produzioni hollywoodiane e pellicole d’autore. Un’attrice che è riuscita a dar vita a personaggi mai banali, sin da quando fu scoperta – giovanissima – dalla regista Lina Wertmüller, che la scelse per un piccolo ruolo in Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada (1983).

Bruna Assecondati in Storia d’amore

Il 22 ottobre spegne 61 candeline e non c’è modo migliore per celebrarla se non ripercorrendo la sua carriera cinematografica. La prima vera consacrazione della giovane Valeria Golino avviene col ruolo drammatico di Bruna Assecondati nel film Storia d’amore (1986), diretto da Francesco Maselli. Qui l’attrice veste i panni di una ragazza della periferia romana che affronta una vita faticosa, tra un impiego in una ditta di pulizie e un tormentato legame sentimentale a tre. La sua performance è stata premiata alla Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e col Nastro d’Argento.

Susanna in Rain Man – L’uomo della pioggia

Il talento e la bellezza non convenzionale di Valeria Golino non potevano di certo passare inosservati e le sono valsi la scrittura nel capolavoro di Barry Levinson Rain Man – L’uomo della pioggia (1988), premiato con ben quattro Premi Oscar. Nel film l’attrice veste i panni di Susanna, compagna devota e sensibile del protagonista Charlie Babbitt, interpretato da Tom Cruise. Non era semplice emergere con la presenza del divo e di un altro gigante di Hollywood come Dustin Hoffman.

Ramada Thompson in Hot Shots!

Da una pellicola drammatica a una commedia diretta dal regista Jim Abrahams. In Hot Shots! (1991), celebre parodia del kolossal Top Gun, Valeria Golino impersona la fascinosa psichiatra Ramada Thompson, contesa dall’asso dell’aviazione Topper Harley, interpretato da Charlie Sheen, padroneggiando i tempi comici dello slapstick con intelligenza e autoironia. Ancora una volta, un’occasione per mostrare al mondo la sua versatilità.

Grazia in Respiro

Uno dei momenti più alti nella carriera artistica di Valeria Golino coincide con la collaborazione col regista Emanuele Crialese nel dramma Respiro (2002). Girato interamente nell’isola di Lampedusa, il lungometraggio vede l’attrice interpretare Grazia, madre affettuosa ma inquieta, il cui spirito libero e anticonformista viene incompreso e osteggiato dalla comunità locale, legata a rigidi schemi. Qui la Golino dà corpo a una figura femminile indomita che sfida le convenzioni sociali, senza filtri e mettendo in scena un lato selvaggio inedito, ruolo che le è valso il Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista.

Anna Ruotolo in Per amor vostro

In questo piccolo excursus sulla carriera della Golino, va menzionato il film Per amor vostro (2015), dramma psicologico scritto e diretto da Giuseppe M. Gaudino. Nel film l’attrice interpreta Anna Ruotolo, una donna imprigionata in un matrimonio violento che tenta faticosamente di riscattarsi, lavorando in uno studio televisivo. Una recitazione intensa e carica di sfumature, che le è valsa la seconda Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.