Chi è Claudia, la sorella di Valeria Marini

Claudia è la sorella minore di Valeria Marini: nonostante le scelte di vita differenti le due sono legatissime.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nonostante sia un personaggio famosissimo, da anni in tv, cinema e teatro, in pochi conoscono la vita privata di Valeria Marini. Eppure la showgirl è legatissima alla sua famiglia, in particolare a Claudia, sua sorella minore.

Chi è e cosa fa Claudia, la sorella di Valeria Marini

Classe 1967, Valeria Marini è figlia di Gianna Orrù e Mario Marini (scomparso nel 2014). Ha un fratello maggiore, Fabio, e una sorella minore, Claudia. Diversamente dalla sorella maggiore, Claudia Marini non ha inseguito il successo e una carriera nel mondo dello spettacolo.

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Conduce invece una vita particolarmente riservata e lontano dai riflettori. I genitori di Valeria Marini si sono separati quando la soubrette era piuttosto piccola. La signora Gianna, insieme ai tre figli, ha lasciato Roma per trasferirsi a Cagliari dove i ragazzi hanno completato gli studi.

La stessa Valeria Marini ha svelato che all’epoca lei e sua sorella Claudia sognavano di diventare veterinarie per via del loro grande amore nei confronti degli animali. Il futuro poi le avrebbe portate a percorrere altre strade. Valeria sarebbe diventata una grande star, approdando al Bagaglino poi al cinema e a teatro, mentre Claudia, come spiegato dalla showgirl, è la direttrice di un hotel a Roma.

Fabio, il più grande fra i tre fratelli, è invece diventato un noto avvocato e commercialista. Ha inoltre avuto dei figli, rendendo Valeria Marini una zia orgogliosa.

La lettera di Claudia Marini al GF Vip

Bellissima e affascinante come Valeria Marini, Claudia ha scelto di intraprendere una strada diversa rispetto a sua sorella. Claudia ha scelto di rompere il silenzio per inviare una lettera alla showgirl, sostenendola dopo un momento difficile vissuto al Grande Fratello Vip.

“Sono infantile per certe cose – ha raccontato Valeria Marini a Ilary Blasi -. Come diceva giustamente Jonathan, che è una persona molto sensibile, faccio vedere solo il lato bello, perché è una mia maniera di curarmi le ferite. Vorrei non perdermi nelle lacrime. Io sono cresciuta da sola, mia mamma ha sacrificato la sua vita per allevare me e mia sorella, ed è tutta la vita che cerco mio padre. Quindi sono abituata a stare da sola, a fare le cose da sola, per cui l’affetto del pubblico mi ha sempre dato una sicurezza. La cosa importante è uscire dalla prigione dorata in cui io mi sento”.

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Poco dopo la conduttrice del reality ha annunciato la scelta di Claudia Marini di inviare una lettera alla sorella. “Nonostante la mia riservatezza – ha spiegato la donna -, ho deciso di scriverti questa lettera. Voglio che tu sappia che ci manchi tantissimo, che sei sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Vivi con leggerezza questa esperienza, non lasciarti abbattere da nulla. Quando ti capita di essere un po’ malinconica, ricordati sempre che tu sei un pezzo del mio cuore e io per te ci sono e ci sarò sempre. Ti voglio bene”.

Valeria Marini si è quindi sciolta in lacrime: “Mia sorella è super riservata. Grazie, ne ho proprio bisogno, credimi. Il fatto che mamma stia bene per me è importante quanto sapere di star bene”.