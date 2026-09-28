Chi è Anna Carlucci, sorella di Milly, e cosa c’entra con Ballando con le Stelle

IPA Milly e Anna Carlucci

Dietro il successo di Ballando con le Stelle non ci sono solo il carisma e il rigore di Milly Carlucci, ma anche la presenza silenziosa di un’altra Carlucci. Parliamo della sorella Anna, la più giovane delle tre (c’è anche Gabriella), che da tempo si dedica alla regia, alla scrittura e al mondo digitale. E sì, lo fa anche dietro le quinte del dancing show di Rai 1.

La carriera di Anna Carlucci

Classe 1961 e nata a Udine, Anna Carlucci si è laureata in Letteratura anglo-americana alla Sapienza di Roma, per poi formarsi col celebre sceneggiatore Leo Benvenuti, del quale ha seguito un corso di scrittura creativa. Il suo debutto in Rai risale al 1984 a Novantesimo Anno, ma la popolarità è arrivata con Luciano Rispoli in Parola mia.

La notorietà, però, non faceva al caso suo: “Stare davanti alla telecamera era una piccola sofferenza, non mi faceva sentire a mio agio. Non era il mio posto”, ha confessato lei stessa in un’intervista. Per tale ragione ha preferito la regia e la produzione di documentari e approfondimenti culturali.

Il ruolo dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Dai primi impegni televisivi nella redazione e nella conduzione per la Rai, oggi Anna Carlucci lavora dietro le quinte con il ruolo di social media manager di Ballando con le Stelle e di produttrice esecutiva per lo spin-off itinerante Ballando On The Road. Un percorso a cui si aggiunge la sua attività di autrice e regista di docufilm, ultimo dei quali La vita tra le mani, dedicato al cardiochirurgo Alessandro Frigiola e andato in onda su Rai 3 nel settembre 2026.

Questa “svolta social” è nata proprio da un’intuizione delle due sorelle: “Ballando è un classico che si è rinnovato perché Milly ha sempre saputo guardare avanti. Nel 2015 mi disse: ‘Apriamoci al mondo digitale. Abbiamo solo la pagina Facebook, ti va di occuparti dei social?’. Questa intuizione ha portato ad aprirci ad un pubblico diverso, ad abbassare l’età media di ascolto”.

Determinante è stato anche il suo apporto alla gara: “Sono fiera di avere proposto di introdurre il ‘tesoretto social’. Il più votato guadagna punti. Ero curiosa di vedere che impatto avrebbe avuto. Ha funzionato, tanto che poi altri programmi hanno sperimentato lo stesso meccanismo”.

Il rapporto con Milly Carlucci

Il rapporto con la sorella Milly va, ovviamente, al di là degli impegni televisivi. Anna Carlucci non ha mai dimenticato l’aiuto ricevuto dalla sorella maggiore nei momenti più bui: “Fu la mia colonna quando, da ragazza, un incidente mi stravolse i connotati. Ero irriconoscibile, avevo il naso spappolato, non si sapeva se sarei tornata come prima”. In una recente intervista a Oggi ha anche ricordato l’ultimo incidente domestico di cui è rimasta vittima, nel 2023: “Sono precipitata dalla scala, mentre appendevo un addobbo nel mio appartamento di Roma. (…) Nella caduta, ho riportato una frattura scomposta del piatto tibiale (…) poteva andare decisamente peggio”.

Sulla conduttrice ha sempre speso parole di grande stima e affetto: “Milly è una persona dolcissima con una forza incredibile. Con lei ogni volta impari qualcosa. E poi è generosa, ama insegnare agli altri e far crescere le persone al suo fianco. E Ballando lo dimostra: Milly vuol far uscire il meglio delle persone”.