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IPA Anna Safroncik

Il cast di Ballando con le stelle 2026 continua a prendere forma, e noi sappiamo già su chi scommettere. Seppur metta le mani avanti e affermi di non saper ballare, Anna Safroncik è così aggraziata da riuscire già a immaginarla in finale. L’attrice ucraina conferma la propria partecipazione alla prossima edizione dello show di Milly Carlucci, in partenza in autunno.

Anna Safroncik nel cast di Ballando con le stelle 2026

Nel pieno delle vacanze, in bikini e con i capelli scompigliati dalla brezza marina, Anna Safroncik annuncia ai fan “una bellissima notizia”. Nel reel pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice racconta: “Come sapete io adoro il ballo, ma non ho mai imparato a ballare. Tutta la mia famiglia balla ma io no. Mi piace, vorrei farlo, con il cuore ballo ma con il corpo non so come si fa”.

Adesso, però, arriva per lei “la possibilità di imparare, e anche molto bene”. E per questo, prosegue, “devo ringraziare con tutto il cuore Milly Carlucci”. E a questo punto è tutto chiaro. “Sono una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle” afferma Anna, che si dichiara “super felice”, perché “per un’attrice imparare un’altra skills è fantastico”. Lei, augurando buone vacanze a tutti, conclude con un “non vedo l’ora di iniziare” e sicuramente anche i suoi fan non vedono l’ora di ammirarla in pista.

Chi è Anna Safroncik

Anna Safroncik è nata a Kiev da una famiglia di artisti: la mamma è ballerina e insegnante di danza e il padre un tenore. Il debutto in teatro a soli 4 anni e, per l’intera infanzia, le lezioni all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. A 12 anni, Anna si trasferisce in Italia assieme alla mamma e, dopo la finale di Miss Italia, inizia la sua carriera nel mondo della televisione e del cinema.

Il primo lavoro importante di Safroncik fu Un cinese in coma, per la regia di Carlo Verdone. Il pubblico italiano, però, ha imparato a conoscerla e amarla sul piccolo schermo. L’attrice è stata protagonista di alcune delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, da CentoVetrine a Camera Café fino a La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e, ultimo in ordine cronologico, Colpa dei sensi, la miniserie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2026

Anna Safroncik è il settimo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2026. Prima di lei sono stati confermati l’attore comico Riccardo Rossi e l’ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi. Attese anche Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. Spazio anche allo storico inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione e al cantautore Eugenio Finardi.

Tra i ballerini professionisti confermato il ritorno di Giovanni Pernice e Erica Martinelli. Alessandra Tripoli sarà in pausa maternità, mentre Giada Lini sarà affiancata dal fratello Leonardo, già conosciuto ad Amici. Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, la giuria resta un mistero, seppur si faccia sempre più insistente l’ipotesi Barbara D’Urso.

Ballando con le stelle 2026, condotto ancora una volta da Milly Carlucci, andrà in onda nella prima serata del sabato sera di Rai 1 a partire dal 3 ottobre.