È diventata famosa imitando (anche) Chiara Ferragni, ma il suo repertorio è molto più ampio: chi è Valentina Barbieri

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IPA Valentina Barbieri, chi è l'imitatrice di Chiara Ferragni

L’abbiamo vista tante volte in televisione, ma spesso con un volto diverso dal suo. Quello di Chiara Ferragni, per esempio, oppure di Ilary Blasi, Francesca Fagnani e Sabrina Ferilli.

Dietro personaggi amatissimi e un po’ caricaturali c’è Valentina Barbieri, attrice e imitatrice romana che negli ultimi anni si è fatta conoscere proprio grazie alle sue parodie, prima sui social e poi sul piccolo schermo. Ma chi è davvero Valentina quando smette i panni dei suoi personaggi?

Chi è Valentina Barbieri

Prima di diventare Chiara Ferragni, Ilary Blasi o Francesca Fagnani, Valentina Barbieri aveva in mente tutt’altra strada. Nata a Roma nel 1995, si iscrive infatti a Ingegneria alla Sapienza, ma a un certo punto capisce che formule e calcoli sono meno divertenti di quello che sarebbe poi diventato il suo lavoro: recitare. Valentina, mentre porta avanti gli studi, ha quindi cominciato a coltivare la sua passione, pubblicando i suoi primi video sui social.

La sua prima imitazione è quella di Benedetta Rossi, ma presto arrivano anche altri volti molto conosciuti, da Michelle Hunziker a Sabrina Ferilli, fino ad Alessia Marcuzzi.

Valentina prende un personaggio e ne osserva i modi di fare, provando a riprodurre quei piccoli dettagli che tutti riconoscono. In pochissimo tempo le sue parodie cominciano a circolare sul web e le aprono le porte della televisione.

Da quel momento Valentina passa infatti dai video su Instagram al piccolo schermo, e il pubblico la ritrova in programmi come Michelle Impossible, GialappaShow e LOL: Chi ride è fuori. E se oggi è facile riconoscerla anche senza bisogno di presentazioni, c’è da scommettere che spesso si faccia ancora un po’ fatica a distinguerla dai personaggi che interpreta.

Valentina Barbieri e Chiara Ferragni, un’imitazione diventata virale

Tra le imitazioni più amate (e più riuscite) di Valentina Barbieri c’è sicuramente quella di Chiara Ferragni, nata su Instagram e diventata negli anni uno dei suoi personaggi di punta.

Valentina ne riprende la voce, le espressioni, gli inglesismi e quel modo tutto particolare di raccontare anche le cose quotidiane. Basta poco per capire chi ha davanti: una parrucca bionda, qualche “ciao guys” piazzato al momento giusto e il gioco è fatto.

Nel corso della vita pubblica dell’imprenditrice digitale, Valentina si è calata spesso nei suoi panni, soprattutto riprendendone momenti iconici come la lettera alla piccola Chiara durante il Festival di Sanremo.

La sua Chiara è tornata anche in televisione con Roast in Peace, il programma di Prime Video in cui Fedez si è ritrovato al centro di una serata di battute e frecciatine. Tra le sorprese per il rapper c’è stata proprio Valentina, arrivata nei panni dell’ex moglie e con una lettera da leggere. Un ingresso che ha giocato inevitabilmente sulla storia tra i due, con il rapper davvero convinto che potesse arrivare la sua ex.

Chiara, dal canto suo, non sembra per nulla infastidita dalla sua sosia. L’influencer a novembre 2026 ha annunciato un nuovo documentario Netflix per parlare della sua storia e, tra i post per promuovere l’uscita, ha condiviso il piccolo schermo proprio con Valentina.