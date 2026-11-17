Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Chiara Ferragni

“Niente sarà più come prima”: così Chiara Ferragni annuncia Chiara, il nuovo documentario Netflix di cui l’influencer sarà protagonista assoluta. La promessa è di un racconto in prima persona e senza filtri di quanto accaduto negli ultimi tre anni. Della caduta di un impero, o per lo meno della sua reputazione, e della fine di un amore che di quell’impero era stato alla base. I retroscena di una vita di cui pensavamo di sapere tutto, perché eravamo stati convinti che la verità fosse quella mostrataci sui social.

Una vita che abbiamo già vista tutta

Prima di Chiara Ferragni ci fu Chiara, una ragazza di Cremona come ce ne sono tante. Benestante ma senza eccessi, bella nella media, sveglia come tutte. Chiara forse non aveva niente di speciale, ma era convinta del contrario: pensava che la sua vita meritasse di essere raccontanta e iniziò a farlo in quello che, all’epoca, ero lo strumento più in voga: un blog. Nasce The Blonde Salad e, nel giro di un paio d’anni, Ferragni diventa l’influencer più famosa d’Italia. Non influencer, imprenditrice di sé stessa: il suo nome è un brand e la sua impresa fattura milioni. Cosa vende? Vestiti, accessori, ma soprattutto sé stessa.

Niente tira di più di una storia d’amore e allora bisogna attendere il 2016 perché la vita di Chiara Ferragni si trasformi in un vero fenomeno collettivo. Fedez la prende in giro in una canzone, lei (che in fatto di uomini si è poi dimostrata un po’ naif) ci esce assieme. Due anni dopo la proposta di matrimonio, plateale a favore di telecamere: durante un concerto del rapper. Si sposano, diventano genitori di due bambini belli come cherubini, si trasformano nei Ferragnez.

Chiara Ferragni non è più solo un’influencer. Il suo nome, la sua faccia e anche parecchi particolari della sua vita, sono noti a tutti. La conoscono le adolescenti e i padri di famiglia, le nonne e persino quelli che non hanno Instagram. La co-conduzione al Festival di Sanremo 2023 è la sua consacrazione. Il suo patrimonio arriva a 40 milioni di euro. È il canto del ciglio prima dell’imminente caduta.

La storia che conosciamo, ma forse non abbiamo capito

A febbraio Chiara Ferragni diceva “pensati libera”, a dicembre ha iniziato a correre il rischio di finire in prigione. Il ricavato dei pandori venduti a suo nome non serviva, come promesso, a supportare i bambini malati. E la stessa truffa fu messa in atto con le uova di pasqua e le bamboline. L’imprenditrice chiede scusa, struccata e con una mogia felpa grigia afferma di non saperne nulla. Ma la legge non accetta ignoranza, il pubblico men che meno.

Chiara diventa il nemico pubblico numero uno, persino dentro casa propria. Fedez ne prende le distanze, si trasferisce altrove, infine chiede il divorzio. Poi verranno fuori i tradimenti, si dice iniziati già da prima delle nozze. Il rapper si mostra marito freddo e scostante, dimentico del voto “nella buona e nella cattiva sorte”. Ma a Ferragni non è concesso il ruolo della vittima. Ha volato troppo in alto, ha mentito, la gente vuole vederla fallire.

Che cosa resta da raccontare

Sappiamo tutto, anche ciò che non ci era mai interessato. Sono stati Chiara Ferragni e Fedez a farci entrare nelle loro vite, a mostrarci gli alti e i bassi, le gioie e le incomprensioni. Le storie di Instagram venivano aggiornate ogni giorno, più volte al giorno, sui Ferragnez ci hanno fatto persino una serie tv. E cos’altro c’è da dire? A quanto pare, tutto quello che è venuto dopo.

La depressione, il dolore di una ragazza che ha fatto dell’esser felice il proprio marchio di fabbrica fino a quando di sorridere non aveva più la forza. E la domanda è se, stavolta, ci troveremo di fronte all’ennesima narrazione pilotata ad arte o se Chiara davvero mostrerà la realtà dietro i filtri.