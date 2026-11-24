Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Chiara Ferragni nel suo documentario Netflix

Dopo aver visto Chiara, il docufilm biografico su Chiara Ferragni, uscito su Netflix il 23 novembre 2026, penso tre cose: 1. Che andrebbe visto da tutti, anche da quelli scettici a priori, che sostengono si tratti dell’ennesimo tentativo di (finta) redenzione. Invece per la prima volta Chiara ci mette la faccia, parla per frasi sue e non con discorsi preparati da altri e studiati a tavolino, racconta la sua verità e, agendo di testa propria, non sbaglia la comunicazione. 2. Che Chiara Ferragni, così brava e lungimirante sul lavoro, sia sempre stata orba verso le persone di cui si è circondata, sul lavoro e nel privato, e questo è stato il suo grande limite nonché causa della sua rovinosa caduta. 3. Che forse dovremmo imparare tutti dal la regina Vergine Elisabetta I d’Inghilterra, il regno storico più lungo in assoluto (45 anni), che ha scelto di non sposarsi proprio per non rischiare di circondarsi di uomini gelosi, possessivi, traditori. Perché la storia di Chiara Ferragni è l’ennesima conferma che se dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, dietro donne di successo ci sono spesso piccoli uomini.

Ma andiamo per punti: ecco quello che resta dopo 1 ora e 47 minuti di racconto:

1. Chiara è il simbolo (nel suo caso la vetta) di una generazione che si è arricchita e ha costruito la sua fortuna sul consenso. Lei è stata la prima in assoluto in Italia, e le va dato merito. Ha avuto la fortuna ma anche la capacità di cavalcare un mondo che stava nascendo ed esplodendo, quello dei blog influencer. Ma poi, come dicevamo che la storia insegna, si è circondata di persone sbagliate, dalle quali ha cercato costantemente il consenso come con i propri follower. La sua paura di deluderli è stata la sua condanna. La sua lungimiranza nel lavoro è stata accompagnata da cecità nel personale: due relazioni tossiche l’hanno spodestata dal trono e fatta precipitare.

2. Fabio D’Amato sul lavoro, Fedez nel privato. Due uomini che per motivi diversi hanno succhiato la sua luce, l’hanno ripagata con disonestà e ingratitudine. “Lei aveva Fabio ossessivo sul lavoro e in casa Federico che era ossessivo uguale”, dice ad un certo punto il suo migliore amico Filippo Fiora.

3. “Ero più fiera del personaggio Chiara Ferragni che del mio privato che mostravo dorato ma così non era. Era il mio modo per dirmi che valevo”. Chiara, come spiega Fiora, ha sempre misurato la sua felicità attraverso due cose: il successo e il denaro. Crollando il primo, è crollata anche lei.

IPA

4. Una delle parti più toccanti e rivelatrici è quella che riguarda la sua esperienza come co-conduttrice a Sanremo a febbraio 2023, apice della crisi con Fedez e punto di non ritorno. Chiara e la famosa mantella con la scritta “Pensati libera”. «Siamo state tutte vittime di violenza, fisica o psicologica. Per me era importante avendo subito e capito certe dinamiche, poterne parlare: pensati libera era un augurio per tutto ma in primis per me, che ero in mano a due uomini. Ma in parte mi sentivo anche un bluff: come faccio a dire alle donne di non accettare relazioni tossiche quando sono la prima a non avercela fatta?».

E sul famoso bacio di Fedez e Chemical: «Non era il fatto che lui avesse preso la scena, come tutti hanno sempre scritto e pensato, quanto che non fossi stata rispettata da mio marito. Cosa che fino a quel momento sapevano solo le persona vicino a noi. Quando poi ho addirittura scoperto che si erano messi d’accordo, ho avuto la percezione che la nostra storia fosse finita».

5. Chiara oggi cerca di pensare e sbagliare da sola, ragionando con la sua testa: il primo passo lo ha fatto con questo documentario che tutti le sconsigliavano di fare: «Mi sto mostrando al 100% senza controllo, una cosa che non ho mai fatto prima. E non ho la necessità di sentirmi perfetta. Spero di aver imparato di andare avanti con la mia testa, almeno se sbaglio sbaglio io e non perché sono stata consigliata male. Sbaglio perché l’ho deciso io».

6. Chiara è comunque terrorizzata dall’idea di non tornare quello che era. Forse, dovrebbe imparare a non avere paura di tornare come prima, quanto pensare a diventare una cosa diversa. «Ho avuta paura di aver fatto il mio tempo, non ero riuscita a prevedere il futuro e ora non ho idea di cosa succederà nel futuro, ma è giusto non saperlo, non avere le risposte. Sto cercando di credere al fatto che non devo sempre fare performance e ottenere consenso per essere amata».