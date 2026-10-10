“Smettetela di giudicare le madri”, Chiara Ferragni si infuria e replica a tono

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ci sta e su Instagram si infuria dopo alcuni commenti cattivi da parte degli haters. L’influencer ha replicato a tono a chi la accusava di non stare mai con i figli e di non “fare la mamma”, accendendo il dibattito sulle critiche nei confronti delle madri che lavorano.

Chiara Ferragni replica a tono e si infuria

Quando hai milioni di follower è facile incappare in critiche e Chiara Ferragni spesso ha scelto di non replicare e andare avanti, puntando sul silenzio come risposta. Questa volta però l’imprenditrice digitale e influencer ha deciso di fare qualcosa di diverso, replicando a tono ad un follower pronto a giudicare e commentare il suo rapporto con i figli Leone e Vittoria.

“Scusa per la domanda ma ogni tanto fai la mamma? Stai sempre in giro”, ha scritto un follower sotto uno dei post di Chiara Ferragni. La risposta ha spinto Chiara a fare una lunga riflessione riguardante i giudizi affrettati e le cattiverie che spesso vengono rivolte nei confronti delle mamma che lavorano e hanno dei figli.

“Seriamente? Faccio sempre la mamma perché sono la loro mamma – ha risposto la Ferragni, direttamente nelle Stories di Instagram -. Quando non lavoro sto sempre con loro e solo nelle ultime settimane sono stati con me a Madrid e Parigi nel weekend. Possiamo smetterla di giudicare le madri? È davvero antiquato ed assurdo”.

Imprenditrice e mamma, Chiara Ferragni è spesso finita nel mirino per il suo stile di vita. Accuse cattive nei suoi confronti e giudizi decisamente fuori luogo soprattutto da parte di chi non sa nulla di lei, ma si permette di puntare il dito semplicemente guardando una foto postata su Instagram.

La replica netta di Chiara Ferragni racconta anche la svolta nella vita dell’influencer che, dopo il divorzio da Fedez e l’assoluzione nel processo per il Pandoro Gate, ha deciso di mostrare una versione più autentica di sè e meno attenta alla perfezione.

La nuova vita di Chiara Ferragni con Josè Hernandez

Oggi Chiara Ferragni ha ritrovato la felicità accanto a Josè Hernandez. L’imprenditore colombiano, conosciuto per caso durante un viaggio in Colombia con la sorella Valentina, ha regalato il sorriso a Chiara. Un amore meraviglioso arrivato dopo il doloroso divorzio da Fedez.

Quest’estate l’influencer è volata nel paese d’origine del compagno, a Barranquilla, dove ha conosciuto la famiglia di Josè: “Grazie a tutti per avermi fatta sentire parte della famiglia – aveva raccontato lei dopo quel viaggio meraviglioso sui social -. Sono stati venti giorni incredibili tra Perù e Colombia. Ho amato conoscere i parenti di José, sono stati tutti incredibilmente gentili. Hanno un grande senso della vita e della famiglia, molto simile a quello di noi italiani, se non ancora di più”.

Qualche tempo fa si era parlato di una possibile gravidanza di Chiara, subito smentita. Una notizia arrivata poco dopo che Fedez aveva annunciato la nascita di Edoardo Lupo, il suo terzo figlio, nato dal legame con la nuova compagna Giulia Honegger.