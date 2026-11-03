Laura Pausini in lutto, è morto il cane di famiglia Marlon: il dolore nel giorno del concerto a Bologna

Getty Images Laura Pausini

Chi decide di adottare un cane lo sa che quel batuffolo di pelo è destinato a diventare un membro della famiglia, a tutti gli effetti. È quello che è successo anche a Laura Pausini, quando ha accolto in famiglia Marlon nel 2012. Un golden retriever al quale si è affezionata in maniera viscerale e a cui oggi ha dovuto dire addio. “Grazie per tutto l’amore che ci hai insegnato. Sei stato un fratello, un figlio, uno zio e un amico indescrivibile” ha scritto la pop star sui social, annunciando la morte del suo amico a quattro zampe.

La morte di Marlon

Nato l’11 agosto 2012, Marlon aveva 14 anni: un’età di tutto rispetto per un cane. Qualche anno fa il golden retriever aveva sconfitto un tumore e l’artista romagnola aveva raccontato la loro battaglia sui social. “Sei stato bravissimo fratello mio, ora quel brutto male non c’è più e sei più in forma che mai! Sono molto orgogliosa di te, della tua forza e del tuo coraggio!” aveva scritto la cantante su Instagram, annunciando che il male era stato battuto. Non si sa se è stato questo, o un altro problema di salute magari dovuto all’età avanzata, a causare la morte del cane. Ma quello che è certo è che nel cuore di Laura Pausini ha lasciato un vuoto immenso.

Quattordici anni d’amore

Marlon aveva un posto del tutto speciale nel cuore di Laura Pausini, era come un fratello per lei: proprio con questa parola ha avuto occasione di descriverlo più volte. Le foto condivise dall’artista sui social ripercorrono questi quattordici anni di amore che ha condiviso con il suo Marlon, sin da quando era solo un cucciolo.

C’è la piccola Paola, figlia di Laura Pausini e Paolo Carta, che gioca con il suo amico a quattro zampe, ci sono i genitori della cantante che lo coccolano e c’è Laura stessa, che non perdeva occasione di spupazzarlo nemmeno in studio di registrazione. Gli aveva anche dedicato un profilo social, nel quale raccontava le loro scorribande. Sono momenti d’affetto che strappano il cuore e che raccontano il legame che tutta la famiglia aveva con il cagnolone. Accanto a loro resta Lila Ebbasta, la dolcissima maltese che è la compagna di giochi della piccola Paola.

La sera del concerto a Bologna

Nonostante il grande dolore per la morte di Marlon, stasera Laura Pausini salirà sul palco a Bologna per il suo concerto, proprio come previsto. Sarà sicuramente difficilissimo per lei stare sul palco ad esibirsi nonostante abbia il cuore a pezzi, ma il grande affetto del suo pubblico potrà forse consolarla almeno in parte. Già quelli che le hanno dimostrato la loro vicinanza su Instagram sono stati tantissimi, e durante lo show di stasera saranno ancora di più quelli che si stringeranno attorno a lei con il loro affetto. E forse per una cantante non c’è modo più bello di celebrare un amico speciale che dedicargli una canzone.