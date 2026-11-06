“Ho perso un’altra anima della mia vita”, l’addio di Carolyn Smith all’adorabile “BB”

IPA Carolyn Smith

Un dolore improvviso per Carolyn Smith, che ha dovuto dire addio all’adorabile “BB”, la sua Yorkshire, morta nel sonno durante la notte. È stata la stessa presidente di giuria di Ballando con le Stelle ad annunciarlo su Instagram, con un messaggio: “Oggi è un giorno molto triste per Tino e per me”. Il nome completo della cagnolina è Lady Beautiful Butterfly Emotions. “Facevamo tutto insieme, era la mia ombra, la mia compagna di sonno, la ragione per cui ridevo durante il giorno”, ha scritto la coreografa, che ha condiviso con il marito Ernestino Michielotto anche l’amore per i loro amici a quattro zampe. “Ho perso un’altra anima della mia vita”.

Carolyn Smith e l’addio a BB: il messaggio su Instagram

Carolyn Smith non ha nascosto di essere ancora sotto shock: si sente “intorpidita”, ha scritto, riferendosi alla scomparsa della sua amata BB come a una “partenza inaspettata” a cui avrà bisogno di tempo per abituarsi. “La mia adorabile Yorkie BB (Lady Beautiful Butterfly Emotions) è morta nel sonno ieri notte”.

Il suo è stato un lungo omaggio a BB, il racconto di una presenza costante, che ha sempre riempito le sue giornate senza bisogno di fare rumore, come solo i nostri amici a quattro zampe sanno fare. BB la seguiva ovunque, dormiva accanto a lei e riusciva a strapparle un sorriso anche nei momenti più pesanti.

Come tutti coloro che si ritrovano a fare i conti con l’addio di un peloso, anche Carolyn Smith ha rivolto il pensiero al ponte dell’arcobaleno: il luogo immaginario in cui, secondo una poesia, gli amici a quattro zampe aspettano i loro padroni. Lì BB ritroverà “la sua famiglia”: Sir Scotty, Mikee e Alex, pronti “a iniziare insieme una nuova avventura”. Il saluto finale è anche una promessa: “Mi mancherà per sempre, non la dimenticherò mai. (…) Buon viaggio. Ci ritroveremo in futuro. Ti voglio bene, BB”.

Da Sir Scotty ai labrador: Carolyn Smith e i suoi amici a quattro zampe

Nel suo post, la Smith ha fatto riferimento a un’altra “anima”. Appena due anni fa, nel giugno 2024, Carolyn aveva dovuto salutare Sir Scotty, anche lui uno Yorkshire. Al cagnolino era stato diagnosticato un tumore al fegato e l’intervento sembrava andato bene, ma dopo alcune complicazioni Scotty non aveva superato un arresto cardiaco. “Sarai sempre con me”, aveva scritto sui social. A Verissimo la coreografa aveva confessato quanto quella malattia l’avesse segnata: “Questo mi ha devastata”, aveva raccontato, ammettendo di aver sofferto per lui più che per le sue stesse cure.

Nel 2021 aveva denunciato con rabbia un episodio terribile: il suo labrador Mike aveva cominciato a zoppicare e dal veterinario aveva scoperto che qualcuno gli aveva sparato. Il proiettile era rimasto nella zampa, perché operarlo sarebbe stato troppo rischioso. E qualche anno prima, alla morte di un altro adorato labrador, aveva usato parole che oggi suonano come un’eco: “Ho perso una parte dell’anima mia”. Anche questa volta il dolore è condiviso con il marito Tino, citato fin dalla prima riga del messaggio.