Lutto a Ballando con le Stelle, l’addio di Rebecca Gabrielli alla sorella Valentina: la promessa

Getty Images Rebecca Gabrielli

Un messaggio lungo e pieno d’amore, affidato ai social per salutare la sorella. Rebecca Gabrielli, maestra di Ballando con le Stelle, ha annunciato la scomparsa della sorella Valentina, venuta a mancare sabato scorso. “Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa”, ha scritto, ricordandone il coraggio: “Sei nata lottando, e hai combattuto con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo”. Alle sue parole, sono seguite due promesse. La prima riguarda Pippi: “Ci pensiamo noi. Non sarà mai solo, te lo prometto”. La seconda è legata alla danza, la sua grande passione: “Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te e alla tua luce”.

Rebecca Gabrielli in lutto, l’addio alla sorella Valentina

Valentina se n’è andata sabato 7 novembre, dopo una vita affrontata con un coraggio che la sorella ha voluto ricordare fin dalle prime righe. Sin da piccolissima aveva dovuto fare i conti con un percorso di salute complesso, per una malformazione congenita. “È difficile anche solo trovare l’aria per respirare senza di te”, ha confessato la maestra, che nella sua lettera ha descritto Valentina come la sua più grande sostenitrice.

Il legame tra le due sorelle era molto forte, un rapporto destinato a restare eterno. Per tenerlo vivo, la ballerina ha scelto di legarlo alla danza: ogni coreografia, d’ora in avanti, porterà con sé un pensiero per Valentina, una dedica silenziosa che il pubblico di Ballando potrà ritrovare ogni volta che la vedrà in pista.

“Ora mi sento persa, mi sento a metà, e la voragine che lasci è immensa. Vorrei chiederti scusa se non sono sempre riuscita a dirti quanto ti amassi veramente, più di ogni altra cosa al mondo. Spero che tu lo abbia sempre sentito nel mio sguardo, nella certezza silenziosa del nostro legame. Sento di essere sola adesso, ma so anche che la verità più grande è un’altra: nessuno potrà mai separarci. Né la distanza, né il tempo, nessuno. Il nostro legame è eterno. Tu sarai sempre al mio fianco, sarai il mio angelo custode, la luce che continuerà a guidarmi quando la strada si farà buia. Ti amo, amore mio. Per sempre, io e te”.

Rebecca Gabrielli, la maestra di Ballando con le Stelle

Originaria di Massa Carrara, Rebecca Gabrielli vive da anni a Roma, dove si è trasferita per lavoro. La danza l’ha scoperta da bambina e da allora non l’ha più lasciata, fino a farne la sua professione. Al grande pubblico si è fatta conoscere proprio grazie al programma di Milly Carlucci: in passato sulla pista di Ballando ha ballato con i Pooh, in veste di ospiti come ballerini per una notte. Nel 2024 è entrata ufficialmente nel cast dei maestri, affiancando i Cugini di Campagna. Nel tempo l’abbiamo vista anche a Il Cantante Mascherato e a UnoMattina.

Nel 2026 era in gara con Eugenio Finardi, un percorso che lei stessa aveva definito un “viaggio d’anima e di musica”. La coppia ha lasciato il programma il 31 ottobre, nella quinta puntata, dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Pochi giorni dopo è arrivato il lutto che l’ha colpita nel profondo.