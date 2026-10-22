IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle continua a far parlare anche lontano dalla pista del sabato sera. In collegamento con Caterina Balivo, conduttrice de La Volta Buona, Milly Carlucci ha fatto il suo annuncio: Bianca Guaccero e Federica Nargi tornano in pista, insieme. La conferma è arrivata al termine di una lunga chiacchierata sulle tensioni delle ultime puntate. Il clima, come sempre, è incandescente.

Bianca Guaccero e Federica Nargi, il tango annunciato da Milly Carlucci

“Bianca Guaccero sarà con noi insieme con Federica Nargi: balleranno un tango fra due donne, molto sexy. Saranno le nostre ballerine per una notte”, ha svelato la conduttrice a La Volta Buona. Due grandi protagoniste della pista, che nel 2024 si sono contese la vittoria fino all’ultimo. Federica Nargi, al fianco di Luca Favilla, si era fermata al terzo posto, con qualche rimpianto: Carolyn Smith aveva ammesso che avrebbe meritato di più.

A trionfare era stata Bianca, in coppia con Giovanni Pernice. E per lei Ballando è stato un rilancio. Settimana dopo settimana ha conquistato giuria e televoto, mostrando un lato di sé che il pubblico non conosceva, e in sala prove ha trovato anche l’amore. La storia con Pernice va avanti ancora oggi, lontano dalla pista (“siamo fidanzati ma non balliamo più”, hanno raccontato), e il maestro non ha mai nascosto di dovere molto a Milly. Senza di lei, ha detto, non avrebbe mai incontrato “la donna della mia vita”.

Dopo l’operazione Guaccero, un’operazione Ornella Muti?

Caterina Balivo ha posto a Milly una domanda: dopo l'”operazione Bianca Guaccero”, è arrivato il momento di una “operazione Ornella Muti”? Anche l’attrice sta vivendo Ballando come un’occasione per mostrarsi senza filtri. Al suo fianco c’è Pasquale La Rocca, un maestro che non è secondo a nessuno e che riesce sempre a dare giustizia alla partner di ballo.

“Sarà un altro sabato scoppiettante”. A tenere banco è anche il dieci assegnato da Barbara D’Urso. Pasquale La Rocca, il maestro della Muti, l’anno scorso ballava proprio con lei, ma quest’anno non è stata ritrovata la sintonia di un tempo, anzi. Il “gelosetta” della Ventura ha dato il via a una soap opera che la D’Urso ha provato a bloccare così.

A Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay, la Muti è apparsa spiazzata: “Non capisco, sono un po’ basita. Non sento un’accoglienza da parte sua. Noi abbiamo una nostra cosa, e mi va di tenerla in questa bolla bella”. Il caso più delicato, però, resta quello di Anna Safroncik, “tutto da analizzare” secondo la Balivo. Sabato scorso l’attrice non ha dato il meglio durante il quickstep con Leonardo Lini.

Milly ha scelto di allargare il discorso: “Ognuno di noi si porta delle cose dentro, anche dall’infanzia. Il giudizio dei genitori spesso ci marchia per la vita. Un genitore che non ti dice mai brava, che ti giudica, può essere anche una ferita che ti porti per sempre”. E sul rapporto con il maestro: “È importante che una coppia trovi un terreno su cui lavorare, parlare insieme, perché sennò diventa terribile dover condividere spazio, respiri, abbracci. Innaturale”.