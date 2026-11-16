Ballando con le Stelle, anche Bianca Guaccero difende il compagno: “C’è chi non dimostra rispetto”

IPA Bianca Guaccero

Ballando con le Stelle sembra ormai finita nell’occhio del ciclone e le polemiche in questi giorni sono inarrestabili. Dopo il caso che ha coinvolto Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani e la lite in diretta tra Barba d’Urso e Guillermo Mariotto, con lo strascico che entrambe hanno avuto sui social e in tv, ora ci si mette anche Bianca Guaccero ad aprire un altro filone. La showgirl ha preso la parola su Instagram per difendere il suo compagno Giovanni Pernice dai giudizi efferati ricevuti in puntata, e non le manda a dire: “C’è chi non dimostra rispetto”, scrive.

Cosa è successo a Giovanni Pernice

Anche stavolta c’entra Guillermo Mariotto, che quest’anno sembra aver preso di mira Giovanni Pernice e la sua ballerina Noemi Bocchi. La situazione tra loro è tesa, con lo stilista che non rinuncia mai a commenti taglienti e poco concilianti e l’insegnante di ballo che non ha nessuna intenzione di stare zitto e incassare. Sabato scorso, pur riconoscendo i meriti della coppia, ha criticato la concorrente dopo il ballo: “Noemi è molto brava ma un po’ queste espressioni un po’ mi annoiano”. Un attacco alla compagna di Francesco Totti che però voleva colpire il suo maestro, con cui da tempo non scorre buon sangue. E così, dopo una puntata in cui sono volate scintille, anche Bianca Guaccero ha deciso di scendere in pista e di postare il su sfogo in difesa del compagno.

Cosa ha scritto Bianca Guaccero

“Ti definisco magico, perché quando si va in scena con te, sei sicuro di aver creato il meglio” esordisce Bianca Guaccero nel suo sfogo social. “Non ti avvali di artifici, ma di realtà concreta, quella del ballo. Fatto di passi, interpretazioni e ricerca del meglio” prosegue. La stima nei confronti del ballerino è infinita: “Vedo tutti i giorni quanto ti spendi per il tuo lavoro, senza risparmiarti in niente. Non solo per te e per la tua partner, ma anche per gli altri. Sono fiera di te anche per quello che fai oltre la pista da ballo” scrive, aggiungendo poi l’affondo: “per la capacità di tenere testa a chi non dimostra imparzialità e rispetto“. Non fa nessun nome, ma il riferimento a Guillermo Mariotto è chiaro come il sole.

Il riferimento alla noia

“Ricorda che la ‘noia’ di qualcuno ci ha portato fortuna due anni fa“, aggiunge Bianca Guaccero. Nel 2024 lei e Giovanni Pernice facevano coppia sulla pista di Ballando con le Stelle, lei concorrente e lui insegnante. Ed è lì che, tra una rumba e una bachata, è nato il loro amore. Amatissimi dal pubblico e dalla giuria per le loro doti innegabili e per le emozioni che sapevano trasmettere, anche a loro era toccato fare i conti con gli sbadigli di Guillermo Mariotto. Nel loro caso il giudice aveva sbagliato in pieno perché la coppia non solo ha conquistato il primo posto in classifica ma ha fatto anche sognare il pubblico con una bellissima storia d’amore.