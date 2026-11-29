Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini e Noemi Bocchi

Non è piaciuto a molti l’attacco di Francesca Fialdini a Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha difeso Guillermo Mariotto dalle critiche di Giovanni Pernice e non ha esitato a definire la compagna di Francesco Totti “muta”. Un atteggiamento che ha infastidito parecchi telespettatori del dancing show ma all’indomani della diretta la custode del tesoretto ci ha tenuto a difendere la propria posizione.

Francesca Fialdini ancora contro Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle

“Questa narrazione passiva per cui le donne stanno al loro posto e non tirano fuori con argomentazioni cosa fanno e come lo fanno dovrebbe essere superata. Non siamo ancelle, siamo persone con facoltà e talenti anche sorprendenti”, ha dichiarato Francesca Fialdini in una storia di Instagram.

“A Noemi ho detto che è una fuoriclasse, che lei e Pernice sono destinati alla vittoria e che è ora di entrare in pista libera dalla paura, ma a difendere il lavoro è stato solo lui. – ha continuato – Questo per me è sminuire il proprio ruolo e non è bello da vedere”.

E ancora: “Sappiamo tutti che ha grande determinazione, tenacia e talento, perché rimanere a guardare senza pronunciare una parola? Capisco che parlare de brillocco fa venire la lacrimuccia, ma stare dalla parte delle donne è proprio tirarle fuori da un ruolo prestabilito!”.

Il riferimento è al fatto che la Bocchi abbia parlato a Ballando con le Stelle dell’anello ricevuto da Francesco Totti. Per ora nessun commento da parte di Noemi che, per ora, si gode il successo nel programma di Milly Carlucci. È una delle concorrenti più brave, forse la più brava, ed è la principale candidata alla vittoria finale.

Cosa è successo tra Francesca Fialdini e Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle

Lo scontro tra Francesca Fialdini e Noemi Bocchi si è consumato nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 novembre. Tutto è iniziato quando Guillermo Mariotto ha rifilato alla concorrente e a Giovanni Pernice un nove mentre tutti gli altri giudici hanno assegnato un dieci. Si è dunque fatto riferimento alla presunta antipatia dello stilista nei confronti del ballerino ma la Fialdini ha voluto sostenere Mariotto.

Quando poi il coreografo Matteo Addino ha fatto notare alla Fialdini di aver “sempre messo in discussione Giovanni anziché Noemi”, la Fialdini è sbottata. “Perché è lui che parla, lei è muta”.

Una dichiarazione che ha fatto perdere la pazienza alla Bocchi. “Io a una domanda rispondo, sennò sto zitta. Non sto al mercato. Io non sto muta. Quando c’è da rispondere rispondo. Non sono un cane lì muto“, ha risposto stizzita la futura moglie di Totti, rivendicando il diritto di intervenire soltanto quando lo ritiene opportuno.

Tra l’altro, non è la prima volta che Francesca Fialdini critica Noemi Bocchi. All’inizio di questa edizione aveva avuto da ridire sulla 38enne e le sue confidenze sull’ex calciatore della Roma.

“La prima a non dover parlare di Francesco dovrebbe essere lei. È stata tutta la sera a dire che ha ballato per Francesco. Allora mettiti d’accordo. Se tu vieni e dici che hai un carico, cerchi di parlare di altro”, aveva osservato.

Parole alle quali Noemi non ha mai replicato preferendo mostrare i suoi progressi in pista. Che, di fatto, sono arrivati puntata dopo puntata.