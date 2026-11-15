Manuela Moreno contro la giuria di Ballando: “Rivalità fra di loro, non hanno giudicato noi”

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IPA Manuela Moreno

Manuela Moreno, ospite di Da Noi a Ruota Libera commenta quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Un appuntamento che è stato segnato dallo scontro accesissimo fra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. Una lite scoppiata poco prima che la giornalista e Carlo Aloia scendessero in pista per lo spareggio.

Manuela Moreno critica la giuria di Ballando con le Stelle

Ospite di Francesca Fialdini, Manuela Moreno ha parlato degli avvenimenti dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La lite fra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso ha senza dubbio monopolizzato l’attenzione ed è avvenuta poco prima che i concorrenti dello show di Milly Carlucci si confrontassero per lo spareggio.

La giornalista, nel salotto di Da Noi a Ruota Libera ha spiegato di aver avuto grande difficoltà ad esibirsi nella tarda serata. Manuela Moreno e Carlo Aloia sono stati infatti gli ultimi a ballare quando era già passata l’una e mezza, complice la lite fra Mariotto e la D’Urso.

“Mi sembra che non ci siamo mai lasciate! Ballando è finito poche ore fa”, ha commentato la giornalista e concorrente di Ballando con le Stelle. “In questo sabato non è mancato assolutamente nulla!”, ha ironizzato Francesca Fialdini, anche lei nel cast dello show.

“Ho ballato molto tardi – ha spiegato la concorrente -, mi è venuto un calo fisico. Le coreografie sono titaniche. Ci sono rimasta malissimo perché non mi ricordavo nulla della coreografia. Ci siamo guardati con Carlo e poi siamo scesi in pista”.

La giornalista ha poi commentato i voti (e il comportamento) della giuria di Ballando con le Stelle. “Li si è creata una dinamica interna alla giuria. Si sono create delle rivalità fra di loro. Non hanno giudicato noi, si sono giudicati fra di loro. Litigano e mettono dei voti bassi per farsi concorrenza”. La Moreno ha poi aggiunto: “L’unica è Carolyn che ci ha giudicato per il tempo”.

Manuela Moreno ha poi parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle e di come sia riuscita a cambiarla profondamente: “Mi sto divertendo e sto scoprendo cose di me che non sapevo. Mi sto facendo conoscere per la mia ironia”.

La vita privata di Manuela Moreno e il matrimonio saltato

Al centro dell’intervista rilasciata Da Noi a Ruota Libera anche la vita privata di Manuela Moreno. La giornalista ha ricordato il dolore per il matrimonio saltato pochissimi giorni prima delle nozze.

“Dopo l’accaduto dicevo solo: “Ma voi capite cosa mi è successo?”. Le mie amiche erano un po’ preoccupate – ha spiegato -, non piangevo, non mi disperavo e ridevo soltanto. Forse questa esperienza mi ha dato una consapevolezza in più, sicuramente mi ha resa meno ingenua, meno sognatrice”.

“Ho perdonato cose serie, importanti – ha aggiunto -. Il perdono è una forma di liberazione, ti leva dei pesi, è tutta un’elaborazione interna. Chiesi una grazia a Padre Pio nella cappella di una clinica e l’ho ricevuta. I medici mi hanno detto: “Non abbiamo una spiegazione medica per quello che è successo”. Chi ha la fede crede nella fede. Quando succede non puoi non credere, ti arrendi all’evidenza”.