Beyoncé: la bellezza è sempre più curvy

Beyoncé posa per la campagna Ivy Park, esibendo orgogliosa le sue forme burrose e perfette. Dobbiamo dire grazie a lei, a Jennifer Lopez e alle Kardashian, se i canoni estetici stanno cambiando, verso un’accettazione e affermazione delle curve, anche in passerella e davanti all’obiettivo dei fotografi. Lontani ormai i tempi della bellezza scheletrica, magra ed emaciata, esaltata a partire dai '90 ( il look "eroin chic" di Kate Moss ne fu il capostipite) oggi sempre più celeb portano avanti con convinzione il concetto che bellezza non faccia rima con magrezza, anzi. E anche a giudicare da queste foto, siamo assolutamente d’accordo