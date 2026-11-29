IPA Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle con la cravatta da uomo

Archiviata per una sera l’estetica scintillante degli abiti da ballo, Noemi Bocchi si è presentata sulla pista di Ballando con le Stelle in camicia bianca e cravatta. Una scelta decisamente meno prevedibile delle consuete mise da gara, che offre il pretesto per tornare a parlare di un accessorio a lungo prerogativa del guardaroba maschile e oggi caro agli stilisti.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, il fascino del guardaroba maschile

A volte basta curiosare nell’armadio di lui per trovare proprio quello che mancava al nostro. Nella nona puntata di Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi ha portato in pista un look costruito attorno a quegli elementi che, per tradizione, appartengono alla sartoria maschile, reinterpretandoli con una buona dose di malizia e un pizzico di teatralità.

Il punto di partenza è una camicia bianca dal taglio aderente, con colletto classico e maniche arrotolate, fermate da sottili fasce nere che ricordano i reggimanica di un tempo. A interrompere il candore della camicia, una cravatta nera attraversata da sottili righe diagonali bianche, stretta in un nodo piuttosto compatto.

Le bretelle, anch’esse nere, accompagnano lo sguardo verso il bustino gessato con abbottonatura centrale, che riprende le linee del gilet maschile esasperandone la vestibilità in vita. Lo stesso motivo ritorna nella minigonna svasata, ampia quanto basta per assecondare le rotazioni e i movimenti della coreografia.

Il gessato, tessuto simbolo dell’eleganza formale e dell’abbigliamento da ufficio, perde così la sua consueta austerità. Complici l’orlo corto, le gambe scoperte e una silhouette che sembra strizzare l’occhio tanto alle uniformi dei college britannici quanto all’immaginario dei gangster movie.

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A completare il costume, un paio di calzature stringate nere dalla finitura lucida, abbinate a gambali al ginocchio decorati da piccoli elementi rossi. I capelli raccolti sulla nuca, con due ciocche lasciate libere ai lati del viso, alleggeriscono l’insieme, mentre il make-up punta su uno sguardo intenso e labbra nei toni del nude.

Ma è proprio la cravatta a dare carattere all’intero outfit. Senza, sarebbe probabilmente un grazioso costume di scena dall’ispirazione rétro. Con, acquista quella punta di impertinenza che lo rende decisamente più interessante, anche lontano dalle telecamere.

La cravatta da donna, da Marlene Dietrich alle passerelle dell’inverno 2026

Prima ancora che le passerelle ne decretassero il ritorno, ci hanno pensato alcune delle donne più affascinanti del Novecento a dimostrarci quanto una cravatta potesse essere seducente. Negli anni Trenta Marlene Dietrich giocava con smoking, camicie inamidate e completi maschili, mettendo in discussione le convenzioni estetiche dell’epoca. Lo stesso faceva Katharine Hepburn, con quella disinvoltura nel portare i pantaloni che sarebbe diventata parte integrante del suo fascino.

Nel 1977, poi, è arrivata Diane Keaton. Con i suoi gilet, i pantaloni morbidi, le camicie e le cravatte indossate in Io e Annie, l’attrice ha dato vita a un’estetica destinata a sopravvivere al film e alle mode del momento. Un modo di vestire personale, apparentemente distratto, che ancora oggi conserva una straordinaria modernità.

Negli anni Duemila è stata invece Avril Lavigne a sottrarre la cravatta alla formalità dei completi sartoriali, portandola su canotte e T-shirt, mentre le protagoniste di Gossip Girl l’hanno resa parte di quel guardaroba preppy che avremmo continuato a imitare per anni.

Per l’autunno-inverno 2026/2027, la ritroviamo sulle passerelle di Dolce&Gabbana e Givenchy, nuovamente protagonista del guardaroba femminile. E se fino a qualche stagione fa veniva associata soprattutto al power dressing, oggi si concede abbinamenti meno rigorosi, entrando in dialogo con minigonne, shorts e silhouette decisamente più romantiche.

È proprio in questa direzione che possiamo leggere il look di Noemi: la cravatta regimental, il gessato e la camicia abbottonata fino al collo convivono con la leggerezza di una gonna corta e il punto vita sottolineato.