Che fine ha fatto Susanna Messaggio

Un sorriso coinvolgente e uno sguardo limpido: Susanna Messaggio è un volto noto della televisione italiana. Da tempo è meno presente sul piccolo schermo, ma è molto impegnata su altri fronti professionali. Come si apprende dalla biografia del suo profilo Instagram, infatti, è dottoressa e psicopedagogista, oltre a ufficio stampa e pr nel mondo della medicina, salute, farmacia e benessere.

Classe 1963, Susanna Messaggio è nata a Milano il 30 gennaio e oggi spegne 58 candeline. L’esordio nel mondo della tv è avvenuto molto presto, più precisamente nel 1979 ne La bustarella su Antennatre, poi nel 1982 è approdata come telefonista nella trasmissione Portobello di Enzo Tortora, nello show tanto amato Susanna Messaggio aveva il soprannome di Goccia di Luna. In seguito ha preso parte a numerose trasmissioni, è stata valletta di Mike Bongiorno e ha lavorato in programmi come Telemike, Superflash e Bis .

Tra gli altri show televisivi a cui ha preso parte che si possono ricordare vi sono Festivalbar, Sabato al circo e Melaverde. Nel suo ricco curriculum non si possono dimenticare anche i ruoli come attrice: ha recitato in Lui è peggio di me con Renato Pozzetto e Adriano Celentano diretto da Enrico Oldoini nel 1985, Italian Fast Food per la regia di Lodovico Gasperini nel 1986, in un episodio della sit – com Casa dolce casa e, nel 2011, in Asfalto Rosso di Ettore Pasculli.

Susanna Messaggio ha due lauree. La prima conseguita in Lingue nel 1987, la seconda datata 1996 in Pedagogia. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose testate giornalistiche affrontando tematiche come salute, benessere e tematiche legate all’infanzia.

Del suo lavoro racconta molto nel profilo Instagram dove di recente ha pubblicato un’immagine in compagnia di Emanuela Folliero in cui si parla di un progetto futuro proprio per la televisione.

Della vita privata di Susanna Messaggio si sa che è stata sposata tre volte. La prima da giovanissima. Poi con il secondo marito Massimo Bergia Zina ha avuto due figli: Alice (mancata poco dopo la nascita, come aveva anche raccontato in un’intervista del 2019 a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo) e Martina. Jacopo, invece, è nato dal terzo e ultimo matrimonio con Giorgio Olivieri che ha sposato nel 2005.