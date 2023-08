Come in un film: la storia d’amore tra Katharine Hepburn e Spencer Tracy

Fonte: Getty Images - Foto di Keystone Features Katharine Hepburn e Spencer Tracy: la storia d'amore

Mai ufficialmente insieme, ma legati da un sentimento che è durato a lungo e che è emerso anche nelle pellicole che hanno girato assieme. Si vede nell’affiatamento che avevano sullo schermo, da quegli sguardi spesso frutto di recitazione ma, nel loro caso, vividi ancora eggi. E nell’essere stati una coppia che funzionava nella fiction e anche nella realtà.

Sono stati una coppia a modo loro, però, Katharine Hepburn e Spencer Tracy, perché mai il loro legame è stato ufficiale: lei separata dal primo marito si è dedicata con passione alla carriera come attrice, lui – invece – è sempre stato sposato, fino alla sua morte, con Louise Treadwell.

Costantemente sotto i riflettori di Hollywood, talentuosi, premiati con i maggiori riconoscimenti (qui si legga Premi Oscar, ma non solo), hanno vissuto un amore silenzioso, noto, ma sempre tenuto lontano dai riflettori e di cui si conosce poco. Se non quello che è emerso da interviste di altri, o dalle parole della stessa attrice, che ha raccontato qualcosa solo dopo la morte della moglie di lui, sopraggiunta nel 1983.

La storia d’amore da film tra Katharine Hepburn e Spencer Tracy

Sulla carta la loro storia d’amore poteva apparire impossibile: lui sposato, con due figli. Lei single, indipendente, emancipata. Eppure, le cose non sono andate così: più di 25 anni insieme, ma mai alla luce del sole, e nove film che sono passati alla storia, ci fanno rendere conto di quanto intenso e potete sia stato il sentimento che ha legato due dei più celebri attori di Hollywood.

Stiamo parlando di Katharine Hepburn e Spencer Tracy, bellissimi, affascianti e di talento, nel corso della loro carriera hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti e hanno dato vita a personaggi immortali.

Ma non solo, perché la loro relazione vissuta nel privato, ma nota, ha fatto un po’ sognare. Ha restituito la misira di un amore grande, capace di sfidare il tempo e le difficoltà per essere vissuto.

E, forse, la loro love story è stata anche motivo di sofferenza per la moglie di Spencer Tracy: Louise Treadwell sposata nel 1923 e mai lasciata. Sì, è vero, a quanto pare marito e moglie non vivevano assieme, ma comunque possiamo immaginare che non sia stato facile per lei sapere di quella relazione.

Katharine Hepburn, invece, era single: sposata nel 1928 con Ludlow Ogden Smith, i due si erano poi lasciati nel 1934.

Sembra che durante il primo incontro i due attori si siano scambiati battute sull’altezza, ma anche che sul set di quel primo film siano diventati inseparabili. Lei, poi, avrebbe dichiarato che si è innamorata “praticamente subito”.

Era il 1941 e la prima pellicola insieme (la prima di nove) è stata La donna del giorno. Ne sono seguite altre otto, compresa l’ultima per l’attore. È morto poco tempo dopo aver concluso le riprese di un vero e proprio cult movie in cui al suo fianco c’era sempre lei: Indovina chi viene a cena? con anche l’attore Sidney Poitier.

Come hanno vissuto la loro relazione

Lontano dai riflettori, per quanto sia stato possibile visto il loro status di star mondiali: così Katharine Hepburn e Spencer Tracy hanno vissuto la loro relazione iniziata nel 1941. Nota nel mondo di Hollywood, ma mai chiacchierata.

Pare che lui non vivesse già più con la moglie, ma questo non lo ha mai portato a chiedere il divorzio. È probabile che abbiano vissuto anche molto tempo separati, visti i tanti impegni di lavoro di entrambi, ma è certo che l’attrice si sia presa cura di lui sul finire della sua vita. Era il 1965, Tracy aveva problemi di salute, e la coppia ha vissuto assieme per due anni. Fino al 1967 quando, improvvisamente, Spencer Tracy è morto.

Sembra che la notte del 10 giugno del 1967, lui si sia alzato per andare in cucina dove la Hepburn lo abbia trovato a terra, morto, in seguito a un attacco di cuore a soli 67 anni.

Ovviamente all’epoca questi dettagli non erano stati resi noti e il comunicato ufficiale riportava che, a ritrovarlo, fosse stata una domestica.

Pare che l’attrice non sia neppure andata al funerale per non creare scandalo. Quindi, Katharine Hepburn e Spencer Tracy, sono stati molto riservati nel vivere la loro storia d’amore e lei ne ha parlato solamente dopo la morte della moglie di lui, avvenuta nel 1983. La celebre attrice nel corso della carrira ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui quattro Premi Oscar di cui detiene il record, seguita da Ingrid Bergman e Meryl Streep. È morta nel 2003, a 96 anni.

Come siano andate le cose tra loro, forse non lo potremo mai sapere veramente. Non potremo conoscere il rapporto che li legava, se ci sono stati problemi e di che tipo, quali erano le loro emozioni e quelle della famiglia di lui. Possiamo soffermarci, però, a guardare quei film in cui hanno recitato assieme e che ne consegnano il talento, e il genuino affiatamento, all’eternità.