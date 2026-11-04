“Totti geloso?”, Noemi Bocchi svela il rapporto con Francesco. E confessa le sue fragilità

IPA Noemi Bocchi

Per anni è stata soltanto “la compagna di Totti”, un nome legato a una separazione che ha praticamente spaccato in due l’Italia dei tempi. Oggi Noemi Bocchi ha finalmente la possibilità di raccontarsi con la sua voce, e lo sta facendo puntata dopo puntata a Ballando con le Stelle. Ospite di Radio2 Red Carpet, con Andrea Delogu e i Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha parlato di sé: delle sue fragilità, dei figli, del sostegno di Francesco e di quella gelosia che, racconta, è arrivata un po’ alla volta.

Noemi Bocchi, le fragilità e la rinascita con Ballando

Lo sta facendo per se stessa, e un po’ – forse? – per chi in queste ultime settimane lo ha chiesto a gran voce: Noemi Bocchi vuole farsi conoscere. “Ballando con le Stelle mi gratifica. Prima si parlava di me solo per la mia situazione”, ha spiegato, riferendosi al suo legame con Francesco Totti, ex Capitano della Roma ed ex marito di Ilary Blasi, oggi sposata con Bastian Muller. “Mi fa piacere adesso sapere di essere apprezzata per quello che sono”. E alla domanda su chi sia davvero Noemi, ha risposto senza filtri: “Lo sto capendo, mi sto ritrovando. Noemi è una ragazza forte e debole allo stesso tempo”.

In ogni sua parola, però, nel tempo è trapelata una punta di amarezza; non ha mentito né sulle difficoltà né sulla pesantezza di questi anni sotto i riflettori, quasi sempre per interposta persona: “Avrei voluto, in questi anni, che qualcuno chiedesse a me come stavano le cose”. E poi i figli, il suo punto fermo: “La forza l’ho dovuta trovare per andare avanti, anche per i miei figli. Sto facendo questo anche per loro”.

Le fragilità di cui ha parlato, le abbiamo già intraviste. A Ballando Segreto aveva raccontato di un momento di forte ansia vissuto durante le prove, prima del debutto: un momento di vuoto in cui era crollata tra le braccia del suo maestro, Giovanni Pernice. Eppure, alla prima puntata, il 3 ottobre, ha conquistato giuria e pubblico con una samba da 42 punti, e qualche settimana più tardi il suo charleston è stato il ballo con il punteggio tecnico più alto della serata. Quanto al futuro, nessun piano da diva: “Non ho ambizione di rimanere nel mondo dello spettacolo. Ma nella vita mai dire mai”.

Noemi Bocchi e Totti, il sostegno (e quella punta di gelosia)

E Totti? Quando Noemi gli ha comunicato la decisione di partecipare al programma, gli ha chiesto prima di tutto di starle accanto: “Gli ho detto che avevo bisogno del suo supporto”. La risposta, in pieno stile Totti, l’ha fatta sorridere: “Ma che è, pare che stai a fa’ una tragedia”.

La gelosia, invece, sarebbe arrivata dopo. “All’inizio non si è reso conto, non ci ha pensato. Poi, quando ha iniziato a vedere…”, ha raccontato. Vedere la propria compagna volteggiare ogni sabato tra le braccia di un ballerino affascinante, in effetti, qualche effetto lo fa di certo. Ma il Capitano, a modo suo, si è già schierato, e Noemi stessa ha raccontato di averlo visto commuoversi fino alle lacrime dopo la sua esibizione, lui che di solito, parole sue, “non esprime emozioni”.