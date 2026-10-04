Noemi Bocchi, ora tocca a lei: il debutto tra le lacrime a Ballando per raccontarsi davvero lontana da Totti

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IPA Noemi Bocchi si commuove a "Ballando con le Stelle"

Il nome di Noemi Bocchi è rimasto per molto tempo sulle pagine della cronaca rosa, indissolubilmente legato alla relazione con Francesco Totti. Di lei si è parlato molto, ma raramente è stata lei a prendere la parola per raccontare la propria versione. Anche per questo la sua presenza sulla pista di Ballando con le Stelle è stata una delle più attese della nuova edizione, ancora prima che arrivasse la prima puntata.

E al debutto Noemi ha finalmente scelto di mettersi in gioco in prima persona. Una scelta che, al di là del personaggio pubblico, dice qualcosa del suo desiderio di provare a spostare il racconto su di sé.

Noemi Bocchi, la commozione al debutto di Ballando con le Stelle

Alla sua prima vera entrata in pista, Noemi Bocchi è salita sul palco di Ballando con le Stelle dicendo di sentirsi addosso una grande responsabilità: il peso di non voler deludere, soprattutto se stessa.

Un macigno non da poco, considerando il motivo per cui ha scelto di partecipare al programma di Milly Carlucci: “Vorrei ritrovarmi un po’. Spero far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me è esattamente l’opposto”, ha raccontato nella clip di presentazione.

Ballare e divertirsi sì, quindi, ma anche e soprattutto riprendersi un racconto che per anni è stato fatto soprattutto dagli altri, in un programma in cui ci si mette a nudo ballando, si può sbagliare e soprattutto si ricevono giudizi.

“Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, i figli, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice”.

Semplice forse no, ma nel corso della sua esibizione, Noemi ha dimostrato di saper rispettare le aspettative: il palco è stato suo per qualche minuto accanto a Giovanni Pernice, con cui ha portato in pista un samba.

Un ballo impegnativo davanti a un pubblico attento almeno quanto la giuria. La sfida, però, si è conclusa con gli applausi e la standing ovation e lei, forse anche per togliersi di dosso l’ansia che l’ha accompagnata nelle settimane precedenti, si è lasciata andare alle lacrime di commozione.

Noemi Bocchi, essere se stessa al di là di Francesco Totti

“Enorme personaggio mediatico senza averne colpa. E adesso sei nell’occhio del ciclone, ma hai fatto il primo numero”, ha detto Milly Carlucci accogliendola davanti ai giudici.

E anche quando si è parlato della sua esibizione, il racconto è tornato inevitabilmente su Francesco Totti. Lui non era in pista, ma il suo nome sì. Ma considerando che era la prima puntata e che gran parte della curiosità intorno a Noemi nasce proprio dalla sua storia con l’ex Capitano della Roma, era difficile immaginare il contrario.

Il punto, però, è che Noemi non ha mai trasformato quella relazione in un lasciapassare per entrare in televisione. Per anni è rimasta piuttosto defilata mentre intorno a lei si moltiplicavano le interviste che avrebbe potuto concedere, le ricostruzioni sulla sua vita privata e le occasioni per intervenire direttamente nel racconto. Ha scelto di non farlo.

E allora Ballando con le Stelle assume un significato diverso, perché Noemi deve mettersi in gioco davvero: ballare, sbagliare, esporsi, incassare i giudizi e tornare in pista la settimana successiva. È un modo per farsi conoscere anche nei suoi pregi e nei suoi difetti, senza rete di sicurezza. Dal primo giorno è arrivata con un’etichetta già pronta, ma ha scelto un contesto nel quale provare a costruirsene un’altra.

E Rossella Erra, dopo l’esibizione, glielo ha detto in modo diretto: “Te lo sei meritato. Il coraggio ce l’hai. Tutti abbiamo una storia, ma la tua è stata raccontata troppo dagli altri. Le etichette le lasciamo agli altri, tu sei una donna con la tua storia, raccontala”. Il miglior consiglio che poteva ricevere.