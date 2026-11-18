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Getty Images Noemi Bocchi

Una scelta di look che può sembrare innocente e anche se vogliamo banale, come una felpa per un allenamento di ballo, riesce ad accendere gli animi sui social se a indossarla è Noemi Bocchi. In un video girato nel backstage di Ballando con le stelle è apparsa con la celebre felpa grigia con il codice fiscale del suo compagno Francesco Totti. Un outfit che non è passato inosservato e che non tutti i fan del programma hanno gradito, accusando la ballerina di incoerenza e di voler sempre sottolineare la sua relazione.

La felpa di Noemi e i commenti sui social

La felpa con il codice fiscale dell’ex calciatore aveva già fatto discutere in passato, ma questo non ha impedito a Noemi Bocchi di tornare a sfoggiarla con orgoglio. Sono solo poche immagini in un video che coinvolge tutti i concorrenti ancora in gara al talent del sabato sera di Rai 1, ma non poteva passare inosservata.

“Quando non si parla di Totti si presenta con la felpa con il codice fiscale di quest’ultimo! Meno male che voleva portare sé stessa e che Totti la schiacciava”, ha commentato qualcuno, trovando il gradimento di molte altre persone che condividono la stessa opinione. Il problema dunque non sarebbe tanto la felpa di per sé, quanto il contesto in cui viene indossata e il messaggio che veicola.

A Ballando con le stelle per uscire dall’ombra di Francesco Totti

In effetti Noemi Bocchi ha più volte ribadito di aver accettato di partecipare a Ballando con le stelle per farsi conoscere dal pubblico come persona e non più soltanto come compagna di Francesco Totti. La sua intenzione è quella di farsi conoscere per quella che é, al di là della notorietà del compagno e della curiosità che da anni accompagna la loro relazione. Un desiderio espresso già durante la conferenza stampa di presentazione del programma, quando aveva spiegato di voler mostrare una propria identità e una personalità che fino a quel momento erano rimaste in secondo piano.

Nel corso del programma ha raccontato quanto i pregiudizi e le continue attenzioni sulla sua vita privata abbiano condizionato la percezione che il pubblico ha di lei, fino a far passare in secondo piano la sua personalità. Ha anche spiegato di aver vissuto con difficoltà il peso mediatico della relazione con l’ex capitano della Roma, sentendosi spesso identificata esclusivamente attraverso di lui.

La partecipazione al talent di Rai 1 rappresenta quindi un’occasione per mettersi alla prova, affrontare le proprie insicurezze e conquistare uno spazio personale, attraverso il ballo e il rapporto con il pubblico. «Io vorrei anche non doverne parlare tutte le volte, ma se qualcuno mi fa delle domande, io rispondo», ha detto in un video pubblicato sui social. Da qui l’accusa di incoerenza: se l’intento è quello di mostrare un lato più autentico e semplice di sé, che vada oltre l’etichetta di compagna di Francesco Totti, perché sfoggiare proprio la felpa che ricorda a tutti chi è l’uomo che la sta aspettando a casa?