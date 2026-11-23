Ufficio Stampa Belve Francesco Totti a Belve

Martedì 24 novembre torna Belve, e Francesca Fagnani ha scelto di ripartire da un nome: Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è il primo ospite dell’ottava stagione, in prima serata su Rai 2 alle 21.25, e dalle anticipazioni diffuse dalla Rai si capisce già che non si è risparmiato. Ha parlato della fine del matrimonio con Ilary Blasi, dell’amore per Noemi Bocchi (attualmente in gara a Ballando con le Stelle con il maestro Giovanni Pernice), dei figli, dell’addio al calcio e di chi si è approfittato di lui quando era al top.

Francesco Totti a Belve, la fine del matrimonio con Ilary Blasi

Francesca Fagnani ha usato le parole di Ilary Blasi. La conduttrice era stata ospite di Belve nell’aprile del 2022, quando le voci di crisi con Totti circolavano già da settimane, e alla domanda se la loro storia potesse sopravvivere a un tradimento aveva risposto senza esitare: “No, né dell’uno né dell’altra”. Tre mesi dopo, l’11 luglio 2022, è arrivato l’annuncio della separazione.

Ora, sullo stesso sgabello, Fagnani ha chiesto a Francesco Totti se Ilary avesse ragione. La risposta è stata secca: “È successo. Non riesco a perdonare”. Dalle anticipazioni non è chiaro fino a che punto l’ex capitano si sia spinto nei dettagli, anche perché ha parlato e soprattutto del presente anche del presente.

Ha risposto anche alle domande sulla storia con Noemi Bocchi, con un tempismo perfetto: in queste settimane è in pista a Ballando con le Stelle con Giovanni Pernice. Lì ha parlato per la prima volta di Ilary e della separazione, raccontando di essersi “messa da parte” fino ad allora. E Totti le ha dedicato un intero capitolo del suo libro, Oltre.

Il rimpianto più grande: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”

Il momento più intimo dell’intervista è stato quello dedicato a papà Enzo, per tutti “lo Sceriffo”. È morto il 12 ottobre 2020 a 76 anni, dopo essere stato ricoverato allo Spallanzani ed essere risultato positivo al Covid. “Non gli ho mai detto ti voglio bene”, ha confessato Totti a Fagnani. E quando lei gli ha chiesto che cosa gli manchi di più, la risposta è stata: “L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita”.

Totti non si è fatto sconti: “Oggi mi dico che sono stato una testa di ca**o a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”. Non mancheranno i momenti leggeri. Fagnani ha sottoposto l’ottavo Re di Roma a un test di romanità, chiedendogli di sciogliere l’acronimo SPQR. Nella stessa serata, sullo sgabello, ci saranno anche Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Spazio anche agli sconosciuti: i provini con le persone comuni quest’anno cambiano nome e diventano “Belve in prova”. E come sempre conviene resistere fino ai titoli di coda, quando scorrono i fuori onda degli ospiti: ci attendono le chicche migliori.