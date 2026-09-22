Totti racconta il primo bacio con Noemi. Poi Ilary e la lite con Chanel: “Non sei più mio padre”

Francesco Totti si racconta senza filtri: il primo bacio con Noemi, la separazione con Ilary Blasi e la dolorosa lite con Chanel, che per mesi non gli ha rivolto la parola

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Noemi Bocchi e Francesco Totti

Francesco Totti a cuore aperto. Nella sua autobiografia Oltre, l’ex capitano della Roma racconta la parte più privata degli ultimi anni: l’incontro con Noemi Bocchi e la separazione da Ilary Blasi. Se sull’ex moglie le parole sono poche e misurate, quando parla dell’attuale compagna l’ex calciatore entra nei dettagli, fino a ricostruire l’emozione del loro primo bacio. Ma tra le pagine trova spazio anche uno dei momenti più dolorosi: quello in cui confessò ai figli di essersi innamorato di un’altra donna e Chanel reagì con parole durissime.

Il primo bacio di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il primo incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, secondo il racconto dell’ex attaccante, è avvenuto quasi per caso in Sardegna. Lui era insieme a Ilary Blasi e, mentre cercava il figlio Cristian, ha sbagliato stanza imbattendosi nella flower designer. Un incontro apparentemente insignificante, seguito però da altre occasioni nelle quali i due finirono per incrociarsi.

“Era bionda, era bellissima, se ne accorgevano tutti. Era dolce, era intelligente, era interessante“, scrive Totti nel suo libro, ricordando ciò che lo aveva colpito di lei. Poi lo scambio dei numeri e una conoscenza diventata lentamente qualcosa di più.

Ma il primo bacio sarebbe arrivato soltanto molto tempo dopo, a Roma, vicino a Piazza del Popolo. I due erano in macchina, nella penombra, “come due ragazzini”. Totti ammette di avere vissuto quel momento con un’emozione che non provava da tempo, consapevole che quel gesto avrebbe segnato un punto di non ritorno.

I dubbi, nelle sue parole, erano quasi quelli di un adolescente: “La bacio io o aspetto che lo faccia lei? Chiudo gli occhi o li tengo aperti? E se poi non le piace?”. Un momento che l’ex numero 10 paragona persino al rigore contro l’Australia ai Mondiali del 2006, per la tensione e per la sensazione che da quell’istante sarebbe potuto dipendere il futuro. Alla fine, scrive, arrivò “il bacio giusto al momento giusto”, con Roma sullo sfondo.

Totti e le ultime parole sulla separazione da Ilary Blasi

Se a Noemi Bocchi è dedicato ampio spazio, Ilary Blasi rimane invece quasi sempre sullo sfondo. Una scelta legata anche all’impostazione dell’autobiografia, concentrata soprattutto sulla vita di Totti dopo il ritiro dal calcio nel 2017. La nomina per nome solo tre volte, per poi riferirsi a lei esclusivamente come ex moglie o madre dei suoi figli.

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L’ex capitano della Roma evita soprattutto di entrare nei dettagli della separazione dalla conduttrice Mediaset e delle vicende che hanno accompagnato la fine di una relazione durata circa vent’anni, di cui diciassette di matrimonio. Il motivo viene chiarito direttamente nel libro: “Per accordi legali non posso andare oltre e per il quieto vivere non voglio”.

A differenza del passato, però, non attribuisce la responsabilità della rottura soltanto all’ex moglie. “Abbiamo sbagliato entrambi, io e Ilary, e poi non ci siamo più trovati”, chiarisce, aggiungendo una frase che prova a mettere un punto alle tensioni del passato: “Resterà per sempre la madre dei miei figli”.

La conduttrice Mediaset compare così soltanto in alcuni passaggi della narrazione: negli anni difficili vissuti da Totti dopo il ritiro, durante il Covid e nei primi momenti della conoscenza con Noemi. È presente anche sullo sfondo della scena più delicata, quella in cui l’ex calciatore decide di raccontare alla famiglia ciò che sta accadendo nella sua vita sentimentale.

La lite tra Totti e la figlia Chanel: 9 mesi senza parlarsi

È probabilmente uno dei passaggi più dolorosi dell’autobiografia. Totti svela il momento in cui, nella casa di famiglia all’Eur, ha confessato davanti a Ilary Blasi e ai figli di essere innamorato di Noemi Bocchi.

La notizia ha provocato una reazione durissima. In particolare Chanel Totti, travolta dalla rabbia, si è rivolta al padre con parole che il Pupone riporta nel libro: “Sei un pezzo di m*, non sei più mio padre, mi fai schifo”.

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Una frattura che non si è ricomposta rapidamente. Per nove mesi, infatti, Totti e Chanel non si sono parlati. Un silenzio lungo e doloroso che ha messo a dura prova l’ex capitano della Roma, tanto da spingerlo a chiedere l’aiuto di uno psicologo per riuscire ad affrontare la situazione e gestire la distanza dalla figlia.

Dopo quel periodo complicato è arrivato però il confronto. Totti ha cercato di spiegare ai figli che il rapporto tra lui e Ilary era ormai finito e che entrambi, pur non amandosi più, avevano il diritto di provare a ricostruire la propria felicità.

È proprio il contrasto tra questi due momenti a segnare alcune delle pagine più intime di Oltre: da una parte l’euforia quasi adolescenziale di un nuovo amore, dall’altra il prezzo emotivo che quel cambiamento ebbe sugli equilibri familiari. Due facce della stessa storia che Totti, anni dopo, ha scelto di raccontare dal proprio punto di vista.