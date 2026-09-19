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IPA Chanel Totti

Sedersi per la prima volta davanti a una telecamera e raccontarsi davvero, senza filtri, porta sempre con sé un pizzico di emozione. Stavolta tocca a Chanel Totti, che ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per il suo debutto assoluto nelle interviste televisive. L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre, alle 16.30 su Canale 5, nella puntata che inaugura la nuova stagione di Verissimo.

Chanel, classe 2007, è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. In tanti l’hanno vista crescere tra foto di famiglia e tribune dell’Olimpico, e quest’anno l’hanno ritrovata a Pechino Express, vinto insieme all’amico di famiglia Filippo Laurino nella coppia dei “Raccomandati”. Adesso, però, è lei a prendere la parola.

Chanel Totti a Verissimo: il peso di essere “figlia di” e la separazione dei genitori

Il racconto parte da lontano, da quando era solo una bambina e ha cominciato a capire che quel cognome non passava inosservato. Chanel ricorda di aver sentito spesso gli sguardi addosso, proprio perché “figlia di”, e di essersi trovata tante volte a disagio. Per proteggersi aveva trovato un piccolo trucco: ogni volta che iniziava un nuovo sport, si faceva accompagnare da un’amica che conosceva già. Un gesto quasi insignificante per molti, che dice molto su come si cresce quando tutti sanno chi sei prima ancora che tu apra bocca.

Poi arriva il capitolo più doloroso, quello della fine del matrimonio tra mamma e papà. Chanel non addolcisce nulla e ammette che la separazione tra Totti e Ilary l’ha vissuta male. A ferirla non è stata solo la rottura in sé, ma tutto il chiacchiericcio che le girava intorno: sui social e fuori casa si parlava tanto, spesso con cattiveria e raccontando cose che non corrispondevano al vero. La sua risposta è stata lapidaria: “Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi”. Nessuna voglia di regolare i conti, solo il desiderio di custodire ciò che appartiene alla famiglia.

Verissimo, Chanel Totti sulle nozze di Ilary Blasi con Bastian Müller

Silvia Toffanin non poteva non chiederle del nuovo capitolo nella vita della madre, che ha appena sposato l’imprenditore Bastian Müller. E qui Chanel risponde con la naturalezza di chi vuole bene davvero: se la mamma è felice, lo è anche lei. Anzi, sottolinea che per lei è la cosa che conta più di tutte, l’unica che desidera.

Proprio quel legame torna quando si parla di futuro. Chanel confessa un sogno che strappa un sorriso: le piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane, così da avere con i propri figli lo stesso rapporto che ha con Ilary, con pochi anni di differenza e la possibilità di crescere insieme.

Chanel non è l’unica ospite del pomeriggio. In studio arriverà anche Riccardo Scamarcio, premiato come miglior attore nella sezione Orizzonti a Venezia per I figli della scimmia. Grande attesa per Fabio Maria Damato, per anni al fianco di Chiara Ferragni, che per la prima volta in tv dirà la sua sul Pandoro gate. Spazio poi allo scrittore Mauro Corona, con il suo nuovo libro Felice, e a Sabrina Soussi, tra i volti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Un ritorno di Verissimo pieno di storie vere, e quella di Chanel promette di essere una delle più sentite.