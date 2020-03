Come vestirsi a 60 anni: idee di look

editato in: da

Ho compiuto 60 anni e non voglio rinunciare a sentirmi bella solo perché ho qualche ruga un più: come posso valorizzarmi?

Chi ha detto che a sessant’anni bisogna rinunciare al nostro stile e ad essere glamour? Io no di certo, anzi, ho sempre sostenuto il contrario: passare alla sesta decade non significa affatto dover cambiare il nostro look, esattamente come non cambieremmo il nostro modo di essere. Ecco qui qualche consiglio di stile per voi che siete arrivate alla boa dei 60 anni!

Come vestirsi a 60 anni: premessa

Sapete che sono una grande sostenitrice delle “anta girls”, come le ho ribattezzate affettuosamente sul mio sito e a cui ho dedicato una sezione specifica nel mio blog, tutta per loro. Avendo avuto la possibilità di effettuare consulenze di immagine personalizzate a molte di loro, ho avuto la conferma che le donne a quest’età raggiungono una serena sicurezza per cui desiderano semplicemente essere e sentirsi belle esattamente per quello che sono. E riuscirci è avvero più semplice di quello che sembra!

Come vestirsi a 60 anni: le icone di stile

Nel mio blog le ho citate in molti articoli: sono le icone di stile per le donne che hanno superato la boa dei 60 anni. Ciascuna di loro ha uno stile unico, molto personale. Uno dei miei suggerimenti per voi è quello di imparare da queste donne a valorizzarvi, ma non solo esteticamente: tirate fuori il vostro carattere con il vostro abbigliamento. Vestirsi è un modo per esprimere la propria personalità: lasciate che i vostri abiti parlino di voi. Pensate a Lyn Slater, 63 anni, di Accidental Icon: estrosa, esuberante, i cui accessori particolarissimi sono diventati un marchio di fabbrica. Oppure Ines de la Fressange, 62, donna di classe e finezza proverbiali. O infine Linda Rodin, 70 anni, capelli bianchi non troppo in piega, sorriso contagioso e barboncino sempre al seguito.

Come vestirsi a 60 anni: non temete il colore

Il colore è vostro amico, soprattutto adesso che può aiutarvi ad illuminare il viso, spianando i segni d’espressione. Fate attenzione a quelli che più si adattano alla vostra carnagione, regolandovi sul vostro sottotono per scegliere le sfumature calde o fredde.

Come vestirsi a 60 anni: giocate con gli accessori

Guardate Lyn Slater: gli accessori sono una parte del vostro abbigliamento, usateli! Borse e scarpe, ma anche gioielli e cappelli, finendo con il make up.