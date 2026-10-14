Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vittoria Puccini

Vittoria Puccini conquista la Festa del Cinema di Roma 2026 con un look che tutte indosseremo nei prossimi mesi. Un abito cappotto elegantissimo e chic, perfetto per sottolineare la figura e slanciare.

Dal 13 al 25 ottobre 2026 l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone farà da teatro a presentazioni, pellicole e conferenze stampa. Ad aprire la manifestazione il film Il rumore delle cose, nuova pellicola corale di Paolo Genovese, attesissima e in uscita al cinema il prossimo 12 novembre.

Il film è stato scelto proprio per dare il via alla rassegna. Dopo il successo di Tutta colpa di Freud, Il primo giorno della mia vita, The Place e FolleMente, Vittoria Puccini è tornata a lavorare sul set con Paolo Genovese. Ospite della rassegna, l’attrice ha attirato l’attenzione di tutti sul red carpet.

Il look d Vittoria Puccini a Roma: il coat dress elegantissimo

Vittoria ha infatti scelto il nero come colore del suo look, puntando tutto su un unico pezzo: un abito-cappotto caratterizzato da revers in satin e una scollatura a V. Per completare l’outfit l’attrice ha optato per un beauty look d’effetto con rossetto rosso e capelli sciolti con morbide onde.

Impossibile non restare stregati dal suo look caratterizzato da quello che sarà il capo chiave della stagione. L’abito cappotto infatti è tornato di moda ed è destinato a restare. Quest’anno infatti il capospalla per eccellenza si trasforma in vestito con numerose variazioni e una costante: l’eleganza.

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Il bello di questo cestito è che ti basterà indossarlo per creare un look che non passerà inosservato, proprio come quello di Vittoria Puccini. Il coat dress, d’altronde, è da sempre un must per le appassionate di moda, destinato a scomparire e ritornare in modo ciclico.

Parliamo di un capo ibrido capace di unire la struttura sartoriale di un semplice cappotto con quella elegante di un abito da indossare direttamente.

Da sempre simbolo di bon-ton, è stato portato alla ribalta nientemeno che da Kate Middleton e Rania di Giordania. Fra i Royal infatti il coat dress è la soluzione perfetta per essere sempre elegantissimi con qualsiasi temperatura e in modo impeccabile.

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L’abito cappotto è caratterizzato da una linea sfiancata, segnata spesso da cinture e bottoni frontali, ed è arricchito da colletti strutturati e spacchi. La lunghezza è midi oppure al ginocchio, perfetta per slanciare al meglio la figura. I tessuti? La scelta dipende dalla temperatura esterna perché – come già spiegato – il coat dress si può sfoggiare sia d’autunno che d’inverno. Puoi sceglierlo in gabardina di cotone o il crepe, ma anche in tweed o lana.

Il risultato è sempre lo stesso? Un look ricercato e di classe, ma anche versatile. L’abito cappotto infatti si può sfoggiare non solo la sera e in eventi formali, come Vittoria Puccini, ma è anche il capo giusto per creare degli outfit per l’ufficio.

A fare la differenza, come spesso accade, sono le scarpe. Puoi usare delle classiche pumps black, come quelle di Vittoria Puccini, per essere super chic, ma anche stivali alti, mocassini e sneakers.

Coat dress ObiQuzz Abito cappotto con bottoni

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