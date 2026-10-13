Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le Puma in sconto ora su Amazon

Addio (per ora) all’egemonia delle silhouette che hanno dominato le ultime stagioni. Se pensavate che l’autunno fosse l’ennesimo capitolo dedicato alle onnipresenti Adidas Samba o Gazzelle, preparatevi a un cambio di rotta drastico e decisamente contemporaneo. La nuova ossessione dello street-style porta l’iconico logo del felino più Y2K di sempre: le sneakers Puma stanno conquistando i marciapiedi delle capitali della moda.

Lo confermano i feed di Instagram e gli scatti rubati fuori dalle ultime sfilate di Milano, Parigi e New York. It-girl del calibro di Bella Hadid, da sempre pioniera del ritorno al fascino rétro-sportivo, e Zoë Kravitz, maestra indiscussa dell’estetica effortless cool, hanno già dettato la linea, abbinandole a qualsiasi cosa, dai pantaloni sartoriali over ai jeans baggy anni ’90. Sulla loro scia, un esercito di fashion influencer sta dimostrando che le Puma sono la risposta perfetta a chi cerca una sneakers rilassata ma sofisticata, capace di abbinarsi davvero con tutto.

Ora arriva l’ottima notizia: non c’è bisogno di spendere una fortuna per replicare i look delle star (ma solo per poco!). I modelli più desiderati del momento sono attualmente in super sconto su Amazon.

Per agevolare la scelta e fare click sul carrello prima che spariscano, abbiamo selezionato le silhouette da acchiappare subito prima che vadano sold out!

Puma Catch Soleil e Soleil, le più cool della stagione

La vera rivelazione di stagione. Questa silhouette è l’emblema della moda contemporanea che incontra l’heritage del brand. Disponibili in una vasta gamma di varianti colore, si adattano perfettamente a una palette autunnale fatta di toni caldi e neutri. Il vero pezzo da collezione per le più audaci è però la variante feline in stampa animalier: un dettaglio grintoso e di tendenza che eleva istantaneamente anche il look più basic.

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Puma Club II Era, un evergreen da prendere al miglior prezzo di sempre

Se cercate la quintessenza del minimalismo, la ricerca finisce qui. Un modello evergreen, dalle linee pulite, semplici e irresistibilmente cool. L’appeal unisex le rende versatili e perfette per essere scambiate (o rubate) dall’armadio del partner. Scontatissime, sono l’investimento intelligente per chi vuole una scarpa da ginnastica capace di sopravvivere a qualsiasi trend passeggero.

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Comoda ma glam con le Puma Donna Cilia

La risposta chunky a chi non vuole rinunciare al benessere del piede. Comodissime, pratiche e avvolgenti, le Cilia sono ideali per le lunghe giornate frenetiche in città. Abbinate a un trench destrutturato o a un completo in maglia, regalano un twist dinamico e moderno all’outfit quotidiano, mantenendo il portafoglio felice grazie alle promozioni in corso.

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Corri più veloce sulle tue PUMA St Runner V3 Nl

Un tuffo nel design rétro running che non passa mai di moda. Leggere, dal profilo affusolato e dall’animo innegabilmente vintage, sono il segreto per spezzare un look troppo formale o per completare un outfit athleisure ricercato. Immaginatele abbinate a un blazer sartoriale oversize e a un paio di calzini bianchi a coste: il perfetto mix sporty-chic adorato dalle influencer, a un prezzo ora assolutamente imperdibile.

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