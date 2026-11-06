Gli stivali texani sono i più cool del momento: 5 modelli su cui dovresti investire ora e che costano meno di 50 euro.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Gli stivali camperos di tendenza da comprare

I camperos sono di tendenza: parola di Bella Hadid. Fra gli stivali più desiderati di questa stagione (e non solo) ci sono quelli in stile texano. Sono chic, si abbinano con qualsiasi outfit, ma soprattutto sono comodissimi. Sono quelle scarpe jolly da acquistare e tenere nell’armadio, da indossare sotto a gonne, jeans o vestiti con un ottimo equilibrio fra tendenza e comodità.

Gli stivali camperos da comprare ora (sotto i 50 euro!)

Non è un caso se questi stivali hanno conquistato sia le celebrity italiane che quelle oltreoceano. Tacco squadrato, gambale a V e silhouette affusolata: sono l’accessorio su cui dovresti puntare per donare carattere anche al look più semplice.

Il bello dei camperos è che esistono numerose varianti con modelli fra cui scegliere in base ai gusti e ai look. Quelli scelti da Bella Hadid, ad esempio, sono un super classico. Retrò e con un’estetica western, realizzati in cuoio e con decorazioni e borchie. Un modello boho chic, da sfoggiare con gonne e miniabiti, seguendo l’esempio della top model su Instagram.

Stivali texani dorati Camperos tradizionali color oro

Se non hai voglia di osare e cerchi qualcosa che stia bene su tutto, allora quello che fa per te sono i camperos neri. Super di tendenza, soprattutto se sfoggiati con collant a contrasto, sono il dettaglio capace di rendere unico il tuo look. Stanno bene con qualsiasi capo, dalle minigonne in denim ai pull con zip, passando per i dolcevita second skin, i blazer e le maglie over.

Che dire invece dei camperos marroni con frange? Sono semplicemente favolosi e si abbinano in modo impeccabile al denim, dalle minigonne ai jeans. Il segreto è quello di puntare su nuance che siano naturali, dal marrone al nero sino al testa di moro, con capispalla capaci di farsi notare, ad esempio un cappotto lungo o un trench.

Offerta Stivali texani MISSCAI Camperos con frange

Fra i modelli più amati dalle fashioniste ci sono senza dubbio gli stivali texani in suede. Sono glamour e chic, una versione a cui è impossibile rinunciare dei camperos, da abbinare in modo super easy con jeans e pantaloni a gamba ampia, abiti fluidi e soprattutto gonne di qualsiasi lunghezza.

Infine non lasciarti sfuggire il modello alto e con gambale largo. Una versione rivisitata del camperos classici che ha conquistato star dei social e trendsetter. Un modello che è davvero un passpartout perché sta bene con i jeans per il tempo libero, da infilare nel gambale largo per un look streetstyle, ma è l’ideale pure con un blazer classico oppure uno short con un cappotto lungo e lasciato aperto.

Stivali texani IF Camperos con gambale largo

L’importante, in questo caso come con tutti i modelli di stivale texano, è giocare con i volumi, puntando sul layering che funziona sempre. Largo spazio dunque a gonne e abiti fluidi, maglioni lunghi e tessuti fluttuanti, dalla seta allo chiffon. Come sempre la regola è solo una: divertirsi con gli abbinamenti e scegliere capi che siano comfy e allo stesso tempo di tendenza.

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