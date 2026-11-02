Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Olivia Wilde

Olivia Wilde punta tutto sul rosso, scegliendo una polo – capo del momento – abbinata ad un paio di jeans. L’attrice e regista è stata la protagonista dell’evento BFI Presents: Olivia Wilde In Conversation che si è svolto al BFI Southbank di Londra, centro britannico famoso in tutto il mondo, dedicato al cinema e alla cultura cinematografica.

L’attrice ha parlato del suo percorso artistico e del passaggio da attrice a regista, con film come The Invite, Booksmart e Don’t Worry Darling. Sorridente e bellissima, Olivia ha stregato tutti con un look informale, ma chic, perfetto per questa stagione, e assolutamente da copiare.

Olivia Wilde con la polo rossa: il look da copiare

Protagonista dell’outfit della star la polo rossa con un taglio oversize e morbido, decorata semplicemente da bottoni neri. Un capo decisamente essenziale, con una vestibilità rilassata e volume nelle maniche, abbinato a jeans chiari e a vita alta, perfetti per dare un tocco casual all’insieme.

Un look semplice da ricreare che gioca alla perfezione con il contrasto fra capi basic e colori decisi. Ma soprattutto l’esempio di come bastino pochissimi elementi, scelti con cura, per ottenere un outfit moderno e di grande carattere.

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Rossa e perfetta per creare tantissimi abbinamenti, la polo da donna è uno dei capi simbolo di questa stagione. Colletto bon ton e colori pop, la polo dell’autunno-inverno 2026 è lontana dai richiami collegiali ed è il pezzo da acquistare subito e mettere nell’armadio.

A renderla unica e ideale per tutte è in particolare la sua vestibilità e la capacità di accostarsi a tantissimi capi differenti. La polo rossa di Olivia Wilde, ad esempio, sta benissimo con gonne midi e pantaloni sartoriali, ma anche con blazer e bomber. La versione red è favolosa: il colore a tinta unita infatti riesce a donare ad un capo preppy una allure essenziale e super sofisticato. La polo, dunque, si indossa davvero ovunque e con tutto, in tantissimi modi diversi.

Un discorso a parte lo merita il colore rosso che, come ha dimostrato la moda negli ultimi anni, può diventare il protagonista indiscusso del look senza disturbare. Ma soprattutto andando a sostituire tonalità neutre come il bianco, il beige e il nero.

Il successo di questo colore nasce soprattutto dalla sua capacità di dialogare con palette e tessuti diversi, adattandosi alla perfezione. Il risultato? Il rosso può essere il colore da cui partire per costruire tutto il tuo look.

Infine il jeans resta un grande classico quando non sai cosa metterti, soprattutto quando le temperature si abbassano. I modelli di tendenza in questa stagione sono davvero tanti. Fra i nostri preferiti c’è quello con vibes anni Novanta, sfoggiato anche da Olivia Wilde, con gamba tubolare, vita alta e lavaggio chiaro.

La polo sta benissimo pure con i jeans baggy, dal volume ampio e rilassato, con fondo a gamba ampio oppure sfrangiato leggermente. L’ideale per compensare la vestibilità di cardigan corti, maglie second skin e ovviamente polo più o meno aderenti.

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