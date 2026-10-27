Lo sappiamo, seguire le tendenze del momento richiede la giusta dose di personalità, per non rischiare di omologarsi e inevitabilmente scadere nel banale, ma anticiparle e modellarle sulla propria è decisamente un dono per pochi eletti. Ebbene, chi ritiene che i mesi freddi debbano essere sinonimo di look antiestetici — o, peggio, noiosi — probabilmente non ha ancora fatto i conti con lo stile graffiante di Elisabetta Canalis.
Attraverso un sapiente mix di volumi micro, oversize e piglio rock, l’ex Velina ha infiammato i social mostrando come la sensualità possa incontrare il comfort più assoluto nelle più grigie giornate autunnali. Vediamo più da vicino in che modo.
A lezione di stile (e seduzione) con Elisabetta Canalis: ecco come si indossano i cuissardes ora
L’autunno è da sempre la stagione dei contrasti, quella che più di tutte le altre apre la porta alle sperimentazioni sartoriali, eppure c’è sempre chi riesce a stupire, trasformando un semplice cambio di stagione in una vera e propria lezione di stile: è il caso di Elisabetta Canalis, che sul suo profilo Instagram è quasi riuscita a riscrivere le tendenze del periodo, lasciando chiunque guardasse a bocca aperta.
La showgirl sarda, da sempre punto di riferimento indiscusso quando si tratta di street-style e disinvoltura urban, ha recentemente pubblicato una serie di scatti che ne catturano l’essenza stessa: al centro della scena troviamo ancora una volta la popolarissima allure mannish unita a quella tipica provocazione di stampo iperfemminile, tra volumi e caratteri opposti che destabilizzano e affascinano al contempo.
Se la porzione superiore dell’outfit la avvolge, complice una maxi felpa color panna dalle proporzioni generose, sotto questa vestibilità imponente si nascondono dei micro shorts in pelle a restituire l’illusione ottica dell’ambiguo no-pants trend. A spezzare la silhouette con un tocco di fresca e studiata sensualità, slanciando grandemente la figura, intervengono sul finale degli stivali XXL nel ruolo dei veri e propri protagonisti dell’apparizione.
Parliamo di un paio di cuissardes molto alti, altissimi anzi, che superano abbondantemente la linea del ginocchio, fasciano le gambe come una seconda pelle e regalano un’irresistibile attitudine rock e graffiante all’insieme. Troppo? Non in questo caso: la scelta di un gambale tanto alto serve sicuramente a mitigare il minimalismo estremo dei pantaloncini, bilanciando strategicamente i centimetri di epidermide esposta. Quel che si dice un colpo di genio (e glamour), insomma.
Allure mannish o iperfemminilità? Questo è il dilemma. Ma perché scegliere?
Come i commenti sotto al post della bellissima Elisabetta Canalis testimoniano, sono state in molte ad apprezzare questo equilibrio perfetto tra comfort e seduzione: del resto, in un momento in cui la moda sembra oscillare costantemente tra un estremo e l’altro, unendoli spesso e volentieri, è decisamente utile scoprire nel concreto come conciliare questi due aspetti senza necessariamente scegliere una sola strada nella vita di ogni giorno.
Dunque a quanto pare sì, si può essere terribilmente sexy indossando appena una felpa sportiva, a patto che se ne sappia calibrare l’anima sportiva con gli accessori giusti. E anche un pizzico di audacia e malizia, perché no.