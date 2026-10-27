A servirci la tenuta perfetta per l'autunno 2026 è Elisabetta Canalis, tra allure mannish e fascino iperfemminile: i cuissardes adesso si abbinano esattamente così

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Lo sappiamo, seguire le tendenze del momento richiede la giusta dose di personalità, per non rischiare di omologarsi e inevitabilmente scadere nel banale, ma anticiparle e modellarle sulla propria è decisamente un dono per pochi eletti. Ebbene, chi ritiene che i mesi freddi debbano essere sinonimo di look antiestetici — o, peggio, noiosi — probabilmente non ha ancora fatto i conti con lo stile graffiante di Elisabetta Canalis.

Attraverso un sapiente mix di volumi micro, oversize e piglio rock, l’ex Velina ha infiammato i social mostrando come la sensualità possa incontrare il comfort più assoluto nelle più grigie giornate autunnali. Vediamo più da vicino in che modo.

A lezione di stile (e seduzione) con Elisabetta Canalis: ecco come si indossano i cuissardes ora

L’autunno è da sempre la stagione dei contrasti, quella che più di tutte le altre apre la porta alle sperimentazioni sartoriali, eppure c’è sempre chi riesce a stupire, trasformando un semplice cambio di stagione in una vera e propria lezione di stile: è il caso di Elisabetta Canalis, che sul suo profilo Instagram è quasi riuscita a riscrivere le tendenze del periodo, lasciando chiunque guardasse a bocca aperta.

La showgirl sarda, da sempre punto di riferimento indiscusso quando si tratta di street-style e disinvoltura urban, ha recentemente pubblicato una serie di scatti che ne catturano l’essenza stessa: al centro della scena troviamo ancora una volta la popolarissima allure mannish unita a quella tipica provocazione di stampo iperfemminile, tra volumi e caratteri opposti che destabilizzano e affascinano al contempo.

Se la porzione superiore dell’outfit la avvolge, complice una maxi felpa color panna dalle proporzioni generose, sotto questa vestibilità imponente si nascondono dei micro shorts in pelle a restituire l’illusione ottica dell’ambiguo no-pants trend. A spezzare la silhouette con un tocco di fresca e studiata sensualità, slanciando grandemente la figura, intervengono sul finale degli stivali XXL nel ruolo dei veri e propri protagonisti dell’apparizione.

Parliamo di un paio di cuissardes molto alti, altissimi anzi, che superano abbondantemente la linea del ginocchio, fasciano le gambe come una seconda pelle e regalano un’irresistibile attitudine rock e graffiante all’insieme. Troppo? Non in questo caso: la scelta di un gambale tanto alto serve sicuramente a mitigare il minimalismo estremo dei pantaloncini, bilanciando strategicamente i centimetri di epidermide esposta. Quel che si dice un colpo di genio (e glamour), insomma.

Allure mannish o iperfemminilità? Questo è il dilemma. Ma perché scegliere?

Come i commenti sotto al post della bellissima Elisabetta Canalis testimoniano, sono state in molte ad apprezzare questo equilibrio perfetto tra comfort e seduzione: del resto, in un momento in cui la moda sembra oscillare costantemente tra un estremo e l’altro, unendoli spesso e volentieri, è decisamente utile scoprire nel concreto come conciliare questi due aspetti senza necessariamente scegliere una sola strada nella vita di ogni giorno.

Dunque a quanto pare sì, si può essere terribilmente sexy indossando appena una felpa sportiva, a patto che se ne sappia calibrare l’anima sportiva con gli accessori giusti. E anche un pizzico di audacia e malizia, perché no.