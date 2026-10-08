Il pantalone mimetico torna protagonista questo autunno e Federica Nargi ci mostra come indossarlo in modo cool e femminile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il pantalone mimetico di Federica Nargi è il capo must dell'autunno

Ci sono dei giorni in cui vogliamo sentirci belle, di tendenza e comode: un desiderio che a volte sembra difficile da accontentare e che ci porta a trascorrere ore davanti all’armadio senza sapere cosa indossare. Basta aprire Instagram e improvvisamente tutto quello che vogliamo si materializza in un post. Questa volta a ispirarci è stata Federica Nargi, che ha fatto di un capo decisamente casual il pezzo forte del suo look.

La modella ha indossato il pantalone mimetico, un capo dall’animo streetwear che Federica Nargi ha trasformato in un dettaglio chic, in grado di sostenere un look effortless.

Il camouflage è il must di Federica Nargi

Il camouflage è una stampa che quasi ogni stagione torna a farsi vedere, nonostante non sia una delle più semplici da abbinare. Grazie a Federica Nargi abbiamo imparato che anche un pantalone mimetico può diventare molto versatile, se accostato ai capi giusti.

La showgirl questa volta ha scelto di prendere il pantalone mimetico e trasformarlo nel punto di partenza del suo look, perché sono stati gli altri capi ad adattarsi alla stampa e non viceversa. Un trucchetto furbo che le ha permesso di creare un insieme equilibrato che funziona.

Il look grintoso e femminile di Federica Nargi

Nonostante sia una stampa difficile da indossare perché proviene direttamente dall’armadio maschile, il pantalone mimetico ci permette di renderla femminile con pochi dettagli. È proprio quello che ha fatto Federica Nargi, scegliendo di abbinarlo a una canotta nera a costine. Un capo essenziale che è diventato molto più fashion con l’aggiunta degli accessori.

La modella, infatti, ha scelto di orientarsi su una palette neutra, puntando tutto sul nero anche nella scelta della borsa zaino. A completare il look ci sono i maxi occhiali da sole neri e un elastico per capelli di spugna indossato come un bracciale insieme a un bracciale in argento, un dettaglio che può sembrare superficiale, ma che invece è ben pensato perché rappresenta le due anime della showgirl: proposte glam e look più urban come questo.

Come reinterpretare il look di Federica Nargi

Se hai già annotato nella lista dei desideri il pantalone camouflage, è bene conoscere alcuni look per abbinarlo al meglio. Oltre alla proposta di Federica Nargi ci sono altri modi per indossarlo.

In vista dell’autunno abbiamo bisogno di un capospalla che ci protegga dalle basse temperature, quindi puoi decidere di abbinarlo con un blazer oversize per un risultato più cool oppure con una giacca di pelle se vuoi rendere l’insieme più grintoso. Ovviamente entrambi i capi stanno bene su una canotta nera o una t-shirt dello stesso colore (al massimo bianca)

Anche le scarpe non vanno tralasciate: le sneakers sono la soluzione più immediata se vuoi mantenere lo stile casual, gli anfibi, invece danno al look un animo più rock. Un contrasto che le fashioniste usano spesso è quello di abbinare un paio di mocassini o di slingback per elevare e rendere più sofisticato il pantalone.

A cambiare totalmente la direzione dell’outfit arriva la borsa: la tote o la shopper si sposano bene con un look senza troppo impegno, la pochette strutturata è ideale se hai deciso di indossare i mocassini o le scarpe con il tacco perché dona al look un tocco definitivamente chic.

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