Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Diletta Leotta

A volte basta davvero poco per creare un look che sia glamour e super chic. Non serve molto, l’importante è saper abbinare i capi giusti, scegliendo pezzi alla moda e che stiano bene a tutte. Ce lo dimostra Diletta Leotta che su Instagram in questi giorni ha sfoggiato un outfit davvero favoloso. Un look creato con pochissimi capi, quelli che tutte abbiamo nell’armadio, abbinati in modo intelligente. Copiarla, dunque, è d’obbligo!

Il look di Diletta Leotta da copiare

La giornalista e conduttrice è tornata a Catania, sua città d’origine, per qualche giorno. Un viaggio che l’ha riportata alle origini, fra giornate in famiglia, vassoi con dolci siciliani e soprattutto look favolosi. Nelle foto pubblicate su Instagram infatti Diletta Leotta sfoggia una combo che tutte dovremmo provare e che è la dimostrazione perfetta di quanto saper abbinare i capi nel modo giusto sia essenziale.

Negli scatti infatti Diletta indossa un semplice abito black, abbinato ad una giacca in denim over. Questo è il pezzo forte del suo look, accostato a stivali alti, in suede con un gambale largo e rigorosamente neri. Pochi pezzi e un risultato eccezionale: Diletta Leotta si dimostra, ancora una volta, la nostra trend setter preferita. Il look è da copiare assolutamente, prendendo spunto soprattutto quando non sappiamo proprio cosa indossare.

Partiamo dalla giacca over di jeans che per Diletta Leotta è un must. La conduttrice adora questo capo e l’ha già sfoggiato più volte. La maxi giacca d’altronde è un passepartout che non passa mai di moda. Ti permette di cambiare lo styling, ma non perde mai il suo fascino e la capacità di svoltarti il look. Si tratta di un pezzo che sta veramente bene su tutto, da indossare da mattina a sera. Un investimento da fare se non vuoi ritrovarti sempre di fronte all’armadio a chiederti: cosa mi metto?

Di giorno puoi abbinarla a pantaloni sartoriali, maglioni e sneakers durante il tempo libero. Mentre per l’ufficio valorizza alla perfezione gonne a vita alta e pantaloni wide leg. In generale puoi usare la giacca in denim al posto del blazer con pantaloni a palazzo, camicia e décolleté.

Di sera la giacca in denim diventa il pezzo perfetto da abbinare a capi ricercati, come abiti sottoveste, gonne in raso e slingback. Provala pure con jeans, dolcevita e stivali, per un look easy chic.

Le scarpe perfette per esaltare questo capo durante l’autunno però sono gli stivali. Proprio come quelli scelti da Diletta Leotta: alti sino al ginocchio, con un gambale largo e in suede. Il bello di questi stivali è uniscono la praticità ad un forte impatto estetico. Il gambale largo infatti crea movimento e regala al look vibes boho chic, mentre il suede rende tutto ancora più glam.

I vantaggi di questi stivali sono sotto gli occhi di tutti. Tengono al caldo quando fa freddo, grazie alla struttura che avvolge la gamba, inoltre allungano la figura e ridisegnano al meglio la linea della gamba.

Giacca jeans oversize Sukany Giacca jeans oversize con colletto rovesciato

Giacca jeans oversize Aromm Giacca jeans oversize con lavaggio chiaro

Stivali alti Queen Helena Stivali alti scamosciati con gambale largo

Stivali alti Vipost Stivali alti scamosciati con tacco a blocco

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