Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Michelle Hunziker

C’è un filo invisibile che lega Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, al di là dello splendido rapporto tra madre e figlia, ed è racchiuso in tre parole che entrambe hanno scelto di imprimere sulla propria pelle: Liebe ohne Leiden, ovvero “Amore senza sofferenza”. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, la conduttrice svizzera ha affidato alle sue stories Instagram una riflessione tanto semplice quanto profonda sul significato dell’amore, un invito a riconoscere la bellezza dei sentimenti autentici, a non scendere a compromessi con la propria felicità e, soprattutto, a non rinunciare mai a se stesse per essere amate.

Michelle Hunziker e il bellissimo messaggio sul significato dell’amore

In una giornata in cui i social si riempiono di testimonianze, appelli e messaggi di sensibilizzazione contro la violenza di genere, Michelle Hunziker ha scelto di raccontare che cosa dovrebbe essere l’amore, soffermandosi su quei piccoli gesti quotidiani che rendono una relazione un luogo sicuro in cui sentirsi liberi di essere se stessi.

“Per me l’amore è ridere per una cosa che fa ridere solo voi due, cercarsi con lo sguardo in una stanza piena di gente, essere felici per un sogno dell’altro come se fosse il proprio”, ha esordito la conduttrice, ricordando quanto siano importanti la complicità, l’ascolto, il rispetto reciproco e la capacità di fare squadra quando la vita si complica. Amare significa anche potersi mostrare vulnerabili, senza il timore di essere giudicati, sentirsi accolti persino nei giorni in cui si fa fatica a riconoscere la versione migliore di sé.

Un tema particolarmente caro alla showgirl che, insieme a Giulia Bongiorno, nel 2007 ha fondato Doppia Difesa, realtà impegnata nel sostegno alle vittime di violenza e discriminazione. “Per me e Giulia Bongiorno con Doppia Difesa il 25 novembre è tutti i giorni dal 2007”, ha sottolineato Michelle, rivolgendo poi un prezioso consiglio a chi si appresta a vivere una nuova storia d’amore.

La conduttrice ha invitato le donne a mettere fin da subito quelli che ha definito paletti luminosi, senza cedere alla tentazione di trasformarsi nella persona che l’altro vorrebbe avere accanto. Perché proprio all’inizio di una relazione, quando il desiderio di piacere è più forte, si rischia talvolta di mettere in secondo piano i propri bisogni, giustificare atteggiamenti che generano disagio o rinunciare a piccoli spazi di libertà.

“Siate voi stessi da subito, e pretendete il massimo, amatevi profondamente. L’amore è un percorso di luce, teniamolo sempre a mente”, ha concluso saggiamente Michelle.

Il tatuaggio di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: “Amore senza sofferenza”

A rendere ancora più significativo il messaggio della conduttrice è stata la successiva storia Instagram nella quale Michelle Hunziker ha condiviso una foto del tatuaggio che la accomuna alla figlia Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. La stessa scritta in tedesco, Liebe ohne Leiden, campeggia sulla schiena di Michelle, tra il collo e le spalle, mentre Aurora ha scelto di tatuarla sul braccio.

Tre parole che racchiudono una vera e propria dichiarazione d’intenti e che, in occasione del 25 novembre, assumono un valore ancora più simbolico. Quello tra Michelle e Aurora è un legame che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso siparietti divertenti, confessioni, momenti di tenerezza e quella straordinaria complicità che spesso le rende più simili a due amiche che a madre e figlia.

Eppure, dietro la loro proverbiale ironia, c’è anche spazio per messaggi importanti e insegnamenti da custodire: quel tatuaggio condiviso sembra racchiudere proprio questo, un augurio che una madre rivolge alla propria figlia, ma che ogni donna dovrebbe rivolgere anche a se stessa. Quello di vivere un amore che non umili, non annulli, non privi della libertà e non costringa a fare i conti con la paura.

Perché, se è vero che nessuna relazione è immune dalle difficoltà, è altrettanto vero che la sofferenza non può diventare una prova d’amore e Michelle, attraverso le sue parole e quel tatuaggio così speciale, ha voluto ricordarci che amare non significa sopportare, ma poter essere pienamente se stessi senza paura di perdere chi si ha accanto.