acasadi Michelle Hunziker, l’attico esclusivo a Milano dove vive con le figlie Sole e Celeste

Michelle Hunziker ha scelto di vivere con le figlie Sole e Celeste in un attico esclusivo in uno dei quartieri più belli di Milano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker

Per diversi anni, durante il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha vissuto a Bergamo. Dopo il divorzio dall’imprenditore la conduttrice ha deciso di voltare decisamente pagina, trasferendosi in una nuova casa con le figlie Sole e Celeste. Oggi Michelle vive in un attico super esclusivo a Milano con una vista mozzafiato e grande privacy.

Dove abita Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è nata a Sorengo, nel Canton Ticino, nel 1977. Dopo aver trascorso la sua infanzia in Svizzera, la conduttrice si è trasferita in Italia quando aveva solamente 17 anni. Era il 1994 quando Michelle arrivò con sua madre Ineke a Milano con l’obiettivo di iniziare una carriera nel mondo della moda.

Da allora la città meneghina è rimasta il suo luogo del cuore. Sono trascorsi diversi anni, ma il legame di Michelle Hunziker con Milano è sempre rimasto forte. Per alcuni anni, dopo il matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice di Zelig ha deciso di vivere a Bergamo, città di origine dell’imprenditore. Nel gennaio del 2022, dopo ben dieci anni d’amore e sette di matrimonio, la coppia ha annunciato il divorzio.

La fine del matrimonio con Trussardi ha coinciso per Michelle con un momento di rinascita personale. Dopo il dolore per l’addio infatti la presentatrice ha scelto di cambiare nuovamente la sua vita, trasferendosi a Milano insieme alle figlie Sole e Celeste.

Oggi vive in uno splendido appartamento situato in una delle zone più esclusive della città. Il loft di Michelle Hunziker si trova infatti a CityLife, in uno dei quartieri più moderni e belli di Milano. Una zona futuristica nata in seguito alla riqualificazione della Fiera Campionaria. Architetture contemporanee, spazi verdi e un’ampia zona pedonale rendono CityLife un quartiere straordinario in cui vivere.

Non a caso sono tantissimi i vip che hanno scelto di vivere in quest’area della città meneghina. Prima fra tutti Chiara Ferragni, Federica Panicucci, ma anche Beatrice Valli e Marco Fantini. Pochi lo sanno, ma a CityLife possiede un appartamento anche Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle Hunziker con cui la conduttrice ha creato negli anni un ottimo rapporto. Dopo tanto tempo dunque i due ex sono diventati vicini di casa.

Gli interni luminosi e la moquette

Ma come è la casa di Michelle Hunziker? Su Instagram la conduttrice posta spesso dei video girati proprio nella sua abitazione, svelando dunque qualche dettagli in più sugli interni.

L’appartamento è luminosissimo, con un arredamento elegante e moderno. I colori scelti da Michelle Hunziker sono tenui, con muri bianchissimi, tante piante e un soggiorno con elementi in legno.

A catturare l’attenzione è soprattutto il tavolo in marmo che si trova in salotto, abbinato ad una moquette chiara che decora non solo l’area giorno, ma anche le camere da letto. La casa di Michelle Hunziker è elegante e chic, proprio come lei, essenziale negli arredi e piena di luce.

Se i toni neutri dominano il loft, a regalare colore sono soprattutto i quadri e i tantissimi ricordi che si trovano appesi alle pareti: foto che raccontano i viaggio di Michelle, l’amore per le sue tre figlie: Sole, Celeste e Aurora, ma anche il legame splendido con il nipotino.