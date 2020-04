Chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni, le Collegiali di Pechino Express 2020

editato in: da

Con una vittoria annunciata da un gruppo di percussioniste coreane, le Collegiali hanno conquistato il primo posto dell’ottava stagione di Pechino Express, battendo lo ‘spietato’ Enzo Miccio e la sua assistente Carolina Giannuzzi (la coppia dei Wedding Planner). Già compagne nelle aule de Il Collegio, Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno stupito il pubblico dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca palesando un percorso di maturazione sia come singole persone, sia per quel che concerne il rapporto tra di loro.

Cosa sappiamo delle due vincitrici di Pechino Express 2020? Per quanto riguarda Nicole Rossi, ricordiamo che è nata a Roma il 30 marzo 2000. Studentessa presso il Liceo delle Scienze Umane Margherita di Savoia, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al reality Il Collegio, dove ha avuto modo di dare spazio al suo piglio determinato e a una personalità anticonformista che ha conquistato i fan del programma.

Attiva su Instagram con un profilo seguito da quasi 500mila persone, Nicole ha diversi tatuaggi e, prima di diventare famosa, ha affiancato allo studio diversi lavori, tra i quali è possibile citare la distribuzione di volantini.

La vincitrice di Pechino Express 2020, che ha da poco pubblicato un libro autobiografico, è fidanzata dal 2017 con Riccardo Paolino, un ragazzo estraneo al mondo dello showbiz. Tra i due ci sono diversi anni di differenza, aspetto che non influisce in alcun modo sull’intensità del sentimento che non mancano di dimostrare sui social, dedicandosi spesso parole dolcissime.

Per quanto riguarda invece Jennifer Poni, sappiamo che è nata nel 2001 a Ranica, città in provincia di Bergamo. Cresciuta con i nonni ai quali è profondamente legata, ha un fratello maggiore di nome Jacopo che fa il consulente commerciale. Attualmente single, in passato ha avuto una relazione con lo youtuber Manny Fresch.

Studentessa presso un Liceo Linguistico di Bergamo, Jennifer è presente su Instagram con un account tramite il quale condivide scatti legati soprattutto ai reality a cui ha partecipato e al rapporto con Nicole Rossi. Come ha ricordato nella caption di una delle tante foto che le ritraggono assieme, tra loro c’è un’amicizia forte che, nonostante la distanza fisica (una vive a Bergamo e l’altra nella capitale), riesce comunque ad andare avanti.