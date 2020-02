Perché è famosa Nicole Rossi di Pechino Express

editato in: da

In coppia con Jennifer Poni nell’ottava stagione di Pechino Express, Nicole Rossi, nata a Roma il 30 marzo 2000, è nota soprattutto per la sua partecipazione a Il Collegio. La ventenne capitolina è stata infatti una delle concorrenti della terza stagione del reality di Rai 2, nel corso della quale ha sperimentato la quotidianità degli studenti della fine degli anni ’60. Come già accennato, Jennifer Poni è stata sua compagna in quest’avventura. Non a caso, le due formano a Pechino Express la squadra denominata Le Collegiali.

Tornando a Nicole Rossi, ricordiamo che è appassionata di musica e di arte e che ha frequentato il Liceo delle Scienze Umane a Roma. Grazie al suo carattere forte e al suo piglio da leader, la ragazza è stata più volte eletta rappresentante d’istituto. Questa esperienza è stata per lei di grande importanza, permettendole di esporsi in prima persona dicendo la sua su diverse tematiche sociali.

La concorrente de Il Collegio e di Pechino Express parla di sé definendosi una “sognatrice con i piedi per terra”. La Rossi, inoltre, ha le idee chiare sul suo futuro professionale, che immagina nel mondo del giornalismo.

Attiva su Instagram con un profilo seguito da oltre 400mila persone, Nicole Rossi è legata dal 2017 a un ragazzo di nome Riccardo Paolino, di qualche anno più grande di lei. Lui, che non ha niente a che fare con il mondo dello showbiz, appare spesso negli scatti social della ragazza che, archiviata l’esperienza tra i banchi de Il Collegio, ha continuato a lavorare in tv e, per la precisione, è stata scelta – assieme alle gemelle Cora e Marilù Fazzini – come volto per lo spot di una nota marca di assorbenti.

Molto attaccata alla famiglia, Nicole Rossi ha diversi tatuaggi, uno dei quali è dedicato proprio al reality Il Collegio, il progetto televisivo che le ha regalato la fama. La concorrente di Pechino Express, che su Instagram si definisce amante del rosso e delle spille da balia, nel mese di ottobre 2019 è stata ospite a una puntata de La Vita in Diretta, nel corso della quale ha dato il suo contributo a un dibattito incentrato sui temi della ricchezza e dell’educazione.