IPA Roberta Morise

Roberta Morise è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Ex Miss Calabria, conduttrice e showgirl, in oltre vent’anni di carriera è passata dai programmi di Carlo Conti alle trasmissioni dedicate ai viaggi e alla campagna, fino ai reality. Nel 2026 è tra i concorrenti di Tale e Quale Show su Rai1. Ma quanto è alta Roberta Morise e quali sono i look che negli anni hanno definito il suo stile?

Quanto è alta Roberta Morise

È alta 175 centimetri, un’altezza che non sorprende chi ricorda i suoi esordi. Nel 2004, appena diciottenne, Roberta Morise arrivò alla finale di Miss Italia con la fascia di Miss Calabria e si classificò quinta. Da quella passerella poi iniziò la sua carriera televisiva, tra L’Eredità, I Migliori Anni, I Fatti Vostri e i programmi dedicati ai viaggi e alla campagna italiana.

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Nata a Cariati, in provincia di Cosenza, il 13 marzo 1986, Roberta è cresciuta a Cirò Marina, dove c’è il mare, che frequenta da quando era bambina: all’Isola dei Famosi raccontò di saper pescare grazie agli insegnamenti del padre, scomparso poco dopo Miss Italia. E c’è la tavola, quella del Sud, che non ha mai rinnegato. “In cucina ci so fare, da donna del sud adoro preparare piatti“, aveva spiegato in un’intervista, raccontando che d’estate torna in Calabria per ricaricarsi tra la famiglia, i bagni in mare e i sapori della sua infanzia.

“Per me l’estate è Calabria, è casa. Torno e mi rigenero, coccolata dalla famiglia, tuffandomi nel mare e riscoprendo i sapori e gli odori che mi hanno sempre accompagnata. Sono legatissima alla mia terra, la Calabria è meravigliosa e mi dispiace non sia promossa e conosciuta come meriterebbe”.

Il segreto dei suoi look: dal tulle al crop top

Negli anni ha sfoggiato stili lontanissimi tra loro. Il momento più romantico resta il matrimonio in Maremma, a Castiglione della Pescaia. Per il sì ha scelto un abito di Rebecca La Sposa, interamente in tulle, con scollo a barca, maniche a palloncino e un lungo velo ricamato in pizzo. Durante la cerimonia si è perfino tolta le scarpe, restando a piedi nudi. Per la festa è passata a un secondo abito bianco, con scollatura a cuore.

Il giorno prima, alla cena di benvenuto allestita nei toni del rosso, aveva sorpreso tutti con un vestito bianco morbido e lungo, dal sapore gitano, impreziosito da ricami. A completarlo, uno chignon tiratissimo con un grande fiore tra i capelli, quasi un omaggio alla Spagna.

Agli antipodi c’è il ricordo dell’Isola dei Famosi, nel 2022, quando un crop top all’uncinetto dall’effetto vedo non vedo diventò in poche ore un accessorio di tendenza. Sul palco di Tale e Quale, condotto da Carlo Conti, il guardaroba lo decidono i personaggi da imitare, ma il passo da ex modella si riconosce anche sotto i costumi di scena. Se un segreto esiste, però, è lei stessa a svelarlo. Nonostante i riflettori, ha raccontato, nella vita di tutti i giorni rimane “la semplice Roberta cresciuta a Cirò“. Ed è forse proprio questa naturalezza, più di qualsiasi abito, a renderla elegante.